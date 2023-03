Aeroporto Fellini: quasi mille passeggeri nella prima giornata della stagione estiva

Attualità

Rimini

| 16:04 - 27 Marzo 2023

Aeroporto "Fellini" di Rimini.

Domenica 26 marzo 2023 è cominciata la Summer season 2023 dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, come comunicato da AIRiminum 2014, la società di gestione del Fellini. La giornata ha visto un transito di 926 passeggeri, rispettivamente 572 in arrivo e 354 in partenza.



318 sono stati i passeggeri Ryanair da/per Palermo (185 arrivi, 133 partenze); 320 i passeggeri Ryanair da/per Praga, Repubblica Ceca (166 arrivi, 154 partenze); 241

i passeggeri Ryanair da/per Kaunas, Lituania (174 arrivi, 67 partenze). A questi si aggiungono i 47 passeggeri in entrata da Lubiana dal volo Charter della Nazionale sammmarinese di calcio.



La stagione estiva, osserva la stessa Airiminum 2014 porterà l'aeroporto riminese "a superare i 300.000 passeggeri".