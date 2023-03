‘Rimini On Life’, la grande festa del volontariato in programma dal 30 aprile al 1° maggio

Attualità

| 15:09 - 27 Marzo 2023

Le realtà del terzo settore che sono interessate ad avere un proprio stand in occasione di Rimini On Life, hanno tempo fino al 30 marzo. Un’opportunità per prendere parte e avere uno spazio dedicato all'interno di questa grande festa del volontariato che andrà in scena nell’ambito del Marecchia Dream Fest dal 30 aprile al 1° maggio (Festa dei Lavoratori).



Al parco Marecchia sarà dunque allestito un villaggio solidale a cielo aperto, così da permettere alle associazioni e ai soggetti che ruotano intorno al mondo del volontariato e del no profit di presentarsi alla città, realizzare dei mercatini, organizzare attività e promuovere azioni di sensibilizzazione all’interno di un evento che ogni anno richiama tantissime persone, tra cittadini, turisti, famiglie, bambini.







L’iniziativa, promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Società Ironia e VolontaRomagna, nasce appunto allo scopo di far conoscere meglio alla cittadinanza i progetti e il lavoro del terzo settore, consolidando, al contempo, una rete fortemente preziosa per il territorio.



“Una festa della comunità allargata, dedicata ai dreamers, ovvero tutti coloro che, con il loro impegnano quotidiano, continuano a sognare e migliorare la società - è il commento di Kristian Gianfreda, Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini -. Da quando abbiamo lanciato l’iniziativa, sono già diversi i soggetti che hanno accolto con entusiasmo questa kermesse, un unicum in Italia, una reunion del terzo settore di tre giorni all’interno di un festival che ogni anno calamita migliaia di partecipanti. Come amministrazione comunale, insieme a Società Ironia e VolontaRomagna abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, di diverso dal solito, allo scopo di ampliare un universo, quello del volontariato, molto attivo e presente a livello locale”.







“Più siamo, meglio faremo: ecco perché rinnovo l’invito a prendere parte a questa festa alle realtà del terzo settore che ancora non l’hanno fatto – prosegue l’Assessore -. Abbiamo bisogno che lo spirito che anima questi mondi venga promosso sempre di più. Oggi il volontariato è un partner fondamentale del Comune. Centinaia di progetti attivati nel nostro territorio aspettano solo di essere conosciuti e sostenuti”.







Questo è il link per iscriversi e per avere maggiori informazioni sul programma di Rimini On Life: https://volontaromagna.it/riminionlife2023/33790/