Santarcangelo, Wild: cambio di nome per la via fittizia destinata alla residenza delle persone senza dimora

| 14:47 - 27 Marzo 2023

Patrick Wild, lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

Domani (martedì 28 marzo) il consigliere Patrick Wild presenterà in Consiglio comunale la nostra proposta di cambio di nome per la via fittizia destinata alla residenza delle persone senza dimora, mozione già sottoscritta anche dalle altre forze di maggioranza.



Da dove nasce questa iniziativa? La residenza, in Italia, è una condizione alla quale sono collegati numerosi diritti fondamentali, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute, al lavoro e alla previdenza sociale.



A Santarcangelo, come in tanti altri Comuni d’Italia, è presente da tempo una via fittizia - che attualmente si chiama “via della Casa Comunale” - destinata come prevede la legge alla residenza delle persone senza dimora.



Uno studio condotto dall’associazione Avvocato di Strada, tuttavia, ha evidenziato che dare alla via fittizia nomi facilmente riconducibili alla condizione di persone senza dimora spesso crea esclusione sociale, rappresentando un ostacolo soprattutto nella ricerca del lavoro.



La mozione che il consigliere Wild presenterà al Consiglio comunale, quindi, proporrà di cambiare nome alla via fittizia, impegnando la Giunta a scegliere - per esempio – il nome di una persona che in vita si è distinta per l’impegno a sostegno dei più fragili.