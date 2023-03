Gli eventi a Rimini, tra musica, sport e cultura: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 14:35 - 27 Marzo 2023

Eventi a Rimini.

Si apre una nuova settimana ricca di iniziative ed eventi, tra musica, sport e cultura. A partire dalla stagione lirica riminese, che propone come primo appuntamento uno tra i titoli più celebri della produzione di Giacomo Puccini: la Bohème di Giacomo Puccini, in scena venerdì 30 marzo e domenica 2 aprile. L’allestimento nasce da una produzione del Teatro Alighieri ripresa in coproduzione con il Teatro Galli e vede alla regia Cristina Mazzavillani Muti che ne cura anche l’ideazione, con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Nicola Paszkowski e il Coro Teatro Municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati. Il doppio appuntamento è già soldo out, ma domenica 2 aprile è possibile seguire in diretta la messa in scena dell’opera pucciniana sul sito www.operastreaming.com, il canale regionale, dove l’opera resterà visibile per sei mesi.



Alla Fiera di Rimini un altro importante appuntamento con la musica è il M.I.R., l’unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, retail, museale ed hospitality, che offre al pubblico la possibilità di provare dal vivo la tecnologia delle aziende leader, in palcoscenici e sale di audio immersive disponibili per sperimentare le tecnologie più innovative (da domenica 2 a martedì 4 aprile).



Continuano al Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, le mostre: Spadò’ - Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni '30, una mostra su Alberto Spadolini, danzatore, coreografo, attore, cantante, regista, pittore, scultore, giornalista fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista e ‘Altrove’, la mostra fotografica di Lorenzo Mini, in omaggio a Federico Fellini. All’Augeo Art Space, invece, si può visitare la mostra diffusa di due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea: Omar Galliani e Luca Giovagnoli, che interpretano il tema dell’essere padri, nell’ambito delle iniziative di ‘Tra, Festa delle anime tra due mondi”. In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile) l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”, una mostra fotografica di Tiziana Selva, che si terrà al Museo della Città fino al 10 aprile.



Al Cinema Fulgor, ultimi appuntamenti dedicati al mese per la Giornata Internazionale della Donna – L’Otto sempre – con proiezioni il 28 e 29 marzo, mentre lunedì 27 il Fulgor celebra Audrey Hepburn, una delle artiste più amate e imitate della cinematografia mondiale, a 30 anni dalla sua scomparsa, con la proiezione del film “Sciarada” di Stanley Donen.



Per i bambini, tornano i lettori volontari della Biblioteca Gambalunga con Di storia in storia (mercoledì 29 marzo) e al Centro per le famiglie vengono organizzati laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta (venerdì 31 marzo).

Sempre in Biblioteca continua la rassegna Libri da queste parti, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio (giovedì 31 marzo e sabato 1 aprile).



Tra le attività sportive domenica 2 aprile si corre la manifestazione annuale di podismo organizzata da UISP Rimini: Vivicittà CorriRimini, su percorsi di 5 e 10 km, aperta a tutte le età. Sempre domenica si può anche partecipare all’incontro tra sport e cultura con la camminata guidata da Elen Souza Personal Trainer e dalla Guida Turistica Francesca Del Bianco.



In attesa della settimana di Pasqua, domenica 2 aprile si svolgerà una via Crucis tra il Parco del Mare e la spiaggia guidata dal Vescovo di Rimini S.E. Mons. Nicolò Anselmi.



IN EVIDENZA



Venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico



La Bohème di Giacomo Puccini

Opera Lirica per la Stagione 2023 del Teatro Galli



La Bohème di Giacomo Puccini è uno dei due capolavori del teatro musicale che daranno vita alla Stagione Lirica 2023 del Teatro Galli. L'opera pucciniana è ispirata al romanzo di Henry Murger ed è il primo titolo di un cartellone che proseguirà poi in autunno con la programmazione dell’opera verdiana 'Don Carlo'. La regia e ideazione scenica sono di Cristina Mazzavillani Muti, che porta sul palcoscenico del Teatro Galli la vicenda della fragile Mimì. Sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini il maestro Nicola Paszkowski con il Coro Teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado Casati.

Protagonisti dell’opera sono il soprano Juliana Grigoryan (Mimì), il tenore Alessandro Scotto di Luzio (Rodolfo), il soprano Alessia Pintossi (Musetta) e il baritono Christian Federici (Marcello). Completano il cast Clemente Antonio Daliotti, Andrea Vittorio De Campo, Fabio Baruzzi, Graziano Della Valle e Ivan Merlo. Importante il contributo di Vincent Longuemare per le luci, di David Loom per i video e di Manuela Monti per i costumi. L’allestimento nasce come una produzione del Teatro Alighieri ripresa in coproduzione con il Teatro Galli di Rimini.

Orario: venerdì 31 marzo alle ore 20.00; domenica 2 aprile alle ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541.793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it www.teatrogalli.it



Da domenica 2 a martedì 4 aprile 2023

Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 – Rimini



MIR - Live Entertainment Expò



MIR è l’unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale ed hospitality. Un evento che offre al suo pubblico la possibilità di provare dal vivo la tecnologia delle aziende leader, grazie a palcoscenici e sale di audio immersivo per sperimentare le tecnologie più innovative (Live You Play). MIR è: Innovazione tecnologica, Djing & Entertainment, Experience, Formazione. Ampio ampio spazio viene dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale nell'ambito di tutte le filiere in esposizione. Inoltre MIR Club è un'area riservata all'entertainment industry, per tutti gli addetti ai lavori. Orario: dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso a pagamento Info: 041 2719009 (da lunedì al venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00) www.mirtechexpo.com



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



Lunedì 27 marzo 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Rassegna dedicata ad Audrey Hepburn

Sabrina - Vacanze Romane – Sciarada

Ultimo appuntamento per celebrare una delle artiste più amate e imitate della cinematografia mondiale, a 30 anni dalla sua scomparsa: Audrey Hepburn.

Proiezione del film “Sciarada” di Stanley Donen. Ancora Audrey Hepburn e Cary Grant, questa volta in un giallo ricco di colpi di scena.

L'acquisto dei biglietti online è disponibile su: www.liveticket.it/cinemafulgor

La biglietteria del Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi. Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



Lunedì 27 marzo 2023

Scuola Secondaria di 1° grado Bertola, via Euterpe 16 – Rimini

Adolescenti e genitori: restare presenti

Continuano gli appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara. Il prossimo appuntamento è lunedì 27 marzo, alle scuole Bertola, con “Il coraggio di non piacere”, paura di fallire, ansia e vergogna: ragazze e ragazzi tra ciò che sono e quello che vorrebbero essere. A cura di Marco Lazzarotto Muratori, psichiatra e psicoterapeuta. Anche in quest’occasione sono ospiti i ragazzi e le ragazze del Laboratorio stabile Alcantara Teatro, che cureranno l’introduzione alla serata, condividendo con gli adulti presenti pensieri ed emozioni sul tema in programma.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/



Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 28 marzo: PROVA D’ORCHESTRA, di Federico Fellini (Italia 1979, 70′)

martedì 4 aprile: INTERVISTA, di Federico Fellini (Italia 1987, 113')

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



Ogni martedì fino al 25 luglio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica 2023

Nel Borgo San Giovanni, a pochi passi dall'Arco d'Augusto, riparte con la primavera il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. I banchi del mercato offrono ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info 0541 742363 http://rimini.coldiretti.it



Il 28 e 29 marzo 2023

Rimini, sedi varie

L'otto sempre

Continuano gli incontri e riflessioni dedicati al mese della Giornata Internazionale della Donna. Il programma è dedicato alle donne afghane, iraniane, e a tutte le donne che nel mondo lottano per i diritti. A cura di: Coordinamento Donne Acli.



I prossimi appuntamenti



28 marzo 2023 - ore 21

Relazioni tra desiderio e identità - Rassegna cinematografica

Tre volti, regia di Jafar Panhai

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo

29 marzo - ore 21

Relazioni tra desiderio e identità - Rassegna cinematografica

Son-Mother, regia di Mahnaz Mohammadi - Segue dibattito

Cinema Fulgor - Corso d’Augusto 162 - Ingresso libero

a cura di: Associazione DireUomo

Info: 0541 704545 lacasadelledonne@comune.rimini.it www.facebook.com/casadelledonnerimini



Mercoledì 29 marzo 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



A letto con Sartre

Un film drammatico di Samuel Benchetrit, con François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Joey Starr. Il regista Samuel Benchetrit crea una commedia assurda e surreale che gioca con gli stereotipi della mascolinità, del genere gangster e della pretenziosità artistica. Prevendita dei biglietti su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: ore 17:00 / 21:00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Mercoledì 29 marzo 2023

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Tonini, 1 - Rimini centro storico



Di storia in storia

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini. Età consigliata per il prossimo appuntamento: 4-6 anni con prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi).

Ore 16.30 Info: 0541 704485 bibliotecagambalunga.it



Giovedì 30 marzo e sabato 1 aprile 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico



Libri da queste parti

Continua “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Da quest’anno la rassegna ha una forma aperta, non più un ciclo stagionale ma un cartellone aperto con continuità tutto l’anno.

Giovedì 30 marzo Silvia Bottani presenta ‘Un altro finale per la nostra storia’, Sem, 2023, in dialogo con Antonio Riccardi. Sabato 1 aprile Tommaso Panozzo con Gianni Morolli presenta ‘La corsa più bella del mondo. La Mille Miglia in Romagna’, Panozzo, 2023. In dialogo con Davide Bagnaresi.

Ore 17. Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it



Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Klondike

Ad un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, arriva anche in Italia il pluripremiato film Klondike, di Maryna Er Gorbach. Film contro la guerra è ambientato nel luglio 2014, alle origini del conflitto russo-ucraino, narra la storia di una coppia in attesa della nascita del loro primo figlio e del tenace attaccamento alla vita di una donna in un mondo di uomini caduti nel vortice dell’odio e della violenza. Il film è proposto in lingua originale ucraina con sottotitoli in italiano.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Venerdì 31 marzo 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico



Laboratori per bambini

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni.

Cornici materiche: età 23-35 mesi

ore 16.30. Info e iscrizioni: 0541 793860 fb:centrofamiglierimini



Fino al 31 marzo 2023

Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini



Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane

Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.

Martedì e venerdì CARTOON: alle ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Appuntamento del 28 marzo: Shazam! Furia Degli Dei.

Finalmente giovedì: ogni giovedì ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: What'S Love? (30 marzo).

Rassegna Original Friday: tutti i venerdì ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano. I prossimi appuntamenti: O.V. John Wick 4 (31 marzo).

Ingresso a pagamento. info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it/cinema/rassegne



Domenica 2 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Life of Pi

National Theatre Live - Rassegna West End

Spettacolo teatrale registrato dal vivo al Wyndham’s Theatre - Londra, proposto nella versione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in inglese. Burattini, magia e narrazione si combinano in un unico adattamento teatrale del romanzo bestseller 'Vita di Pi' di Yann Marteladapted, vincitore nel 2022 del Laurence Olivier Award come Migliore Opera Teatrale. Dopo che una nave mercantile è affondata nel mezzo del vasto Oceano Pacifico, un ragazzo di 16 anni di nome Pi è bloccato su una scialuppa di salvataggio con altri quattro sopravvissuti: una iena, una zebra, un orango e una tigre reale del Bengala. Il tempo è contro di loro, la natura è dura, chi sopravviverà? I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



Domenica 2 aprile 2023

piazzale Fellini (Luogo di ritrovo) - Rimini Marina Centro



Vivicittà CorriRimini

Manifestazione annuale di podismo organizzata da UISP Rimini in collaborazione con il Settore di attività Atletica e Podismo. E' soprannominata "La corsa più grande del mondo" in quanto è in effetti una manifestazione podistica internazionale che si svolge in contemporanea su percorsi compensati di 10 km. E’ aperta agli atleti di tutte le età, di tutte le etnie, di tutti credo, di tutte le abilità o disabilità A Rimini la manifestazione propone una corsa e camminata non competitive di 5 e 10 Km e una corsa competitiva di 10 Km con partenza dal parco Federico Fellini a Marina Centro.

Orario: alle ore 8.00 Ritrovo; alle ore 9.00 partenza

Info: 328 4659162 www.uisp.it/rimini



Domenica 2 aprile 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro



Lo sport incontra la cultura

Una camminata guidata da Elen Souza Personal Trainer e dalla Guida Turistica Francesca Del Bianco. Il titolo e il tema di questa edizione è “Salute e Benessere nella Rimini di fine ‘800 e inizi ‘900”. In un anello di circa 9 km di camminata sportiva con esercizi si potranno scoprire attraverso vario soste, da Marina Centro a Rimini centro storico, le origini della nostra città e il significato dello stabilimento balneare dall’Ottocento ai giorni nostri.

Ore 9.00 partecipazione a pagamento Info: 348 0981594



Domenica 2 aprile 2023

Rimini



Via Crucis al mare

Sarà guidata dal Vescovo di Rimini S.E. Mons. Nicolò Anselmi, la Via Crucis organizzata dal Movimento di Comunione e Liberazione, in attesa della Pasqua. Il percorso prevede 5 stazioni con partenza alle h. 16:00 circa da Piazzale Marvelli e poi il corteo si avvierà verso P.le Kennedy, percorrendo il Parco del Mare, fino a raggiungere Piazzale Fellini. Da P.le Kennedy il corteo si sposterà sul bagnasciuga del litorale per arrivare a Piazzale Boscovich per la conclusione.



Domenica 2 aprile 2023

via IV novembre, piazza Tre Martiri e Corso d'Augusto, Rimini centro storico



Fiera della domenica di Primavera

Ogni anno la domenica prima di Pasqua, nel centro di Rimini, si svolge la Fiera di Primavera, una fiera di commercio non alimentare in cui è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini.

Orario: intera giornata



Domenica 2, 30 aprile, 28 maggio, 24 settembre, 29 ottobre, 26 novembre 2023

via Poletti - Rimini centro storico



Domeniche ad arte

Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: 338 8270486 www.facebook.com/assartmorripizzioli



Da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano



Perugino. Rinascimento immortale

La Grande Arte al Cinema

A 500 anni dalla morte, arriva al Cinema il film diretto da Giovanni Piscaglia su Pietro di Cristoforo Vannucci (1448 circa-1523), detto Perugino. L'artista nasce a Città della Pieve a metà del Quattrocento. Comincia a lavorare a Perugia ma si trasferisce a Firenze, dove lavora presso la fiorente bottega di Andrea del Verrocchio. Ha Leonardo come collega e Raffaello come allievo. Il documentario racconta l’evoluzione di un artista a cavallo tra due mondi: da una parte le architetture di Piero della Francesca fondamentali per la sua formazione, dall’altra la propensione per la pittura devozionale e lo studio fiorentino presso il Verrocchio. Un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta dei grandi capolavori, dagli affreschi della Cappella Sistina alle due sale a lui interamente dedicate alla Galleria Nazionale dell’Umbria. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 3 aprile – ore 21.00; martedì 4 aprile – ore 21.00; mercoledì 5 aprile – ore 17.00 e 21.00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/



Martedì 4 aprile 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico



Come nascono i bambini? Alla scoperta del corpo, dell'affettività e della sessualità

Un appuntamento della rassegna “Dedicato a mamma e papà” rivolto a tutti gli adulti che accompagnano la crescita delle bambine e dei bambini da 3 a 10 anni.

In questo incontro si affrontano le tematiche dell'affettività e della sessualità, ma anche di corpo e relazioni. Un momento di riflessione per approfondire quali siano gli strumenti che possono essere d’aiuto per trattare questi temi e dare valore alle conoscenze e alla consapevolezza. A cura di Alice Bernardi, psicologa e sessuologa.

Ore 20.45 Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini



MOSTRE



Da giovedì 23 marzo a domenica 16 aprile 2023

Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) piazzetta San Martino - Rimini centro storico



Altrove

In occasione dei 50 anni di Amarcord, il Fellini Museum ospita a Palazzo del Fulgor “Altrove”, una esposizione di 27 fotografie di Lorenzo Mini. Le immagini della spiaggia in inverno, i colori rarefatti e la densa foschia evocano le atmosfere del film e richiamano alcuni temi ricorrenti nel cinema di Fellini: il mare, la nebbia e il sogno.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



Da venerdì 24 marzo a domenica 16 aprile 2023

Fellini Museum (Palazzo del Fulgor) piazzetta San Martino - Rimini centro storico



Spadò

Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni '30

Decoratore al Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, danzatore con Joséphine Baker, coreografo ammirato da Paul Valéry e Maurice Ravel, attore con Jean Marais e Jean Gabin, cantante con Mistinguett, regista di documentari con Django Reinhardt, pittore apprezzato da Jean Cocteau e Max Jacob, scultore dallo stile michelangiolesco, giornalista per la rivista parigina Le Sourire e agente della Resistenza antinazista. Alberto Spadolini fu tutto questo e molto di più con i suoi trascorsi nella scultura e nel giornalismo fino a ritrovarsi agente nella Resistenza antinazista. Al “Palazzo del Fulgor” saranno esposte 25 immagini fotografiche, opera di Dora Maar (Parigi), Maurice Seymour (Chicago), George Hoyningen - Huené (Londra), Joe Pazen (New York), G. R. Aldò (Aldo Rossano Graziati) ... Alcune di queste immagini sono state pubblicate da importanti riviste, fra cui Vogue e Vanity Fair. Inaugurazione della mostra venerdì 24 marzo alle ore 12.00. Al Cinemino giovedì 30 marzo, 6 e 13 aprile alle ore 16.00, vengono proiettati i documentari:

- Spadò, il danzatore nudo, di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi (Italia 2019, 46'). Con interviste al presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri e allo storico dell’arte Stefano Papetti. Il filmato è stato finalista del “Bellaria Film Festival 2020” e del “Los Angeles-Italia Film Fashion and Art Festival nel 2021”, manifestazione che precede la Notte degli Oscar.

- Nous, Les Gitans, di Alberto Spadolini (Francia 1951, 25'). Girato in Andalusia, racconta le origini della musica tzigana. Il filmato, restaurato dalla Cinématheque Française, è stato presentato da Martin Scorsese nell’ambito della Rassegna “Toute la mémoire du Monde”.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00 Ingresso a pagamento Info:0541 793781 www.albertospadolini.it www.fellinimuseum.it



Da venerdì 24 marzo a giovedì 13 aprile 2023

Sala Sant'Agostino, via Cairoli, 36- Rimini centro storico



Sotto la tenda di Abramo. Paolo Dall’Oglio a Deir Mar Musa el-Habashi, Siria

In mostra gli scatti che il fotoreporter genovese Ivo Saglietti (presente all’inaugurazione) scattò nel 2003 in Siria, documentando la vita quotidiana del monastero Deir Mar Musa, vicino Damasco, e raccontando l’utopia di padre Paolo Dall’Oglio e della comunità da lui creata nel monastero documentano la vita della comunità, in cui sono presenti due mondi, quello cattolico e quello musulmano, che qui trovano un luogo di dialogo e confronto. L’esposizione è inserita in “Pac’è futuro. Progetto di pace con parole e immagini”, che prevede incontri e appuntamenti fino al 5 maggio. Il progetto è curato da Isur, Rete della pace, Caritas, Gruppo di dialogo tra cattolici e musulmani, galleria No Limits to Fly.

Orario: da martedì a domenica, ore 16.30-19 Info: www.isurimini.it/interazioni-2023/



Da sabato 25 marzo a domenica 30 aprile 2023

Teatro Galli, Part, Augeo - Rimini centro storico



Padri, i veri avventurieri tra mondi

Mostra diffusa di Omar Galliani e Luca Giovagnoli nell'ambito di TRA - Festa delle anime tra due mondi

I due artisti sono stati chiamati dal poeta e scrittore Davide Rondoni, che firma la curatela della mostra, a interpretare il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi. Omar Galliani, maestro del disegno a livello internazionale, fonda il suo lavoro sulla dualità: le possibilità/impossibilità del disegno e il bianco/nero della materia, la matita il carbonio nero, il legno il vegetale bianco e porta nelle sale di Teatro Galli, PART e Augeo i suoi dipinti e le sue tavole a grafite, lavori inediti e pezzi esposti nelle più importanti Biennali del mondo. Luca Giovagnoli, artista visivo e grafico riminese, cantore di immagini e suggestioni che ha esportato con successo la sua pittura nel mondo, espone alla Galleria Augeo i suoi dipinti che immortalano momenti di vita su tela, istantanee che coniugano visionarietà e quotidianità, un lirico ed errabondo narrare svincolato dalla trama nei territori dell’immaginazione e del ricordo. La mostra dei 2 artisti rimane in esposizione all’Augeo fino al 30 aprile. 2 opere di Galliani dal 26 marzo saranno esposte al Part fino a fine aprile.

Orario: PART: da Mar a Ven 10-13 e 16-19; Sab Dom e fest. 10-19; Chiuso Lun non fest.

Augeo: Da martedì a sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.00

Ingresso gratuito Info: 0541 793811 (Teatro Galli); 0541 793879 (PART) teatrogalli.it



Dal 25 marzo al 10 aprile e dal 12 al 28 aprile 2023

Museo della Città e palazzo Soleri - Rimini centro storico



Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo

In occasione della giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo (2 aprile) l’associazione Rimini Autismo promuove e organizza una mostra fotografica e presentazione dell’omonimo libro fotografico di Tiziana Selva. L’inaugurazione dell’evento, con la presentazione del libro, è prevista per la giornata di domenica 2 aprile alle ore 11:00 al Museo della Città, Sala degli Arazzi, alla presenza dell’assessore alle Politiche per la salute e protezione sociale, Kristian Gianfreda. Al termine della presentazione si terrà un aperitivo nel giardino del Museo.

Nel pomeriggio e nei giorni 7, 8, 9, 10 Aprile, dalle 16:00 alle 18:00 l’autrice e alcuni rappresentanti di Rimini Autismo saranno presenti per accompagnare i visitatori nel percorso espositivo.

Dal 12 al 28 aprile, la mostra prosegue, ospitata all’interno di Palazzo Soleri c.so d'Augusto 241, sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese impegnato da sempre ad assicurare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali e già sede di alcuni importanti progetti in collaborazione con Rimini Autismo, come il centro estivo “Estate a Palazzo”. In questi spazi sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

L’autrice, madre di un bambino autistico, attraverso il suo racconto ci accompagna in un viaggio fatto di scoperta, di amore, di conoscenza e condivisione.

Orario: Dal 25 marzo al 10 aprile, Museo della Città: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19 chiuso lunedì non festivi. Dal 12 al 28 aprile, Palazzo Soleri: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Info: 347 3725323 www.riminiautismo.it



Da domenica 2 a sabato 29 aprile 2023

Pancromatica ed Evelyn bistrot, via Elisabetta Sirani, 19/23 – Rimini



La ruggine come un filo che collega passato e futuro

Il writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone, espone le sue opere in una mostra dedicata alla ruggine: Ruggine80, una collezione di stampe, tele, skateboard disegnati, chitarre, oggetti di vario genere reinterpretati tramite vari stili artistici, incentrata sulle vecchie automobili pre 1980. Un work in progress sia nella realizzazione di opere che nella possibilità di dialogo con l’artista, attraverso momenti settimanali di apertura, scambio e confronto. Domenica 2 aprile inaugurazione della mostra alle ore 18.00. Sabato 15 aprile Live LowFaro presentazione EP h.19.00 all’Evelyn bistrot. Sabato 29 aprile finissage h.18.00 con letture poetiche di Annalisa Teodorani e live painting by Mozone agli spazi Pancromatica & Evelyn bistrot.

In occasione della mostra sarà possibile prenotare un ritratto scattato e stampato da Enrico De Luigi e illustrato da Mozone, un’opera unica che fonde realtà e fantasia, STRA-VOLTI. Le sessioni avranno luogo da Pancromatica nei giorni 8/15/22 aprile, dalle 17.00 alle 21.00.

Per info e prenotazioni info@pancromatica.com oppure chiamare il 331.6633654.

Orario: dalle 11 alle 20; chiuso la domenica Info:331 6633654 www.pancromatica.com