Basket D, Tigers convincenti: largo successo a Granarolo (70-86)

| 14:27 - 27 Marzo 2023

Nella sfida di alta quota tra il miglior attacco e la miglior difesa, hanno la meglio le bocche da fuoco dei Tigers, che dal secondo periodo "graffiano" Granarolo e con lucidità mantengono il break.



Pronti via con Fast Coffee Tigers che tiene in panca Bollini in maniera precauzionale. In quintetto parte il 2004 Simone Buo, la precisione al tiro di Granarolo fa male: 3/4 dall’arco e l’11-2 è già confezionato. 6 punti a fila di Bomba tengono a galla i biancoverdi, il tecnico a Mazzotti riporta a +5 Granarolo (14-9), Polverelli e Andrea Buo limitano i danni. 16-13.



Nel secondo periodo, i Tigers stringono un po’ i bulloni in difesa con Federico Guiducci, e con un valzer di triple (6, di cui 3 di Mazzotti) vanno a +17 (23-40). Filippo Guiducci entra e recupera subito un pallone, Polverelli e Zannoni sprecano un po' dalla lunetta, Granarolo risponde dall’arco con Paoloni e Drago, e col break di 9-0 si mantiene viva: 32-40 al riposo.



Mazzotti apre il tempino con un'altra cometa delle sue, ma è l'azione seguente a fotografare la partita: l'attacco Tigers è impreciso, ma Simone Buo recupera una palla impossibile sotto canestro, serve Zannoni che appoggia alla tabella. Si. Buo insacca anche dall'arco imitato da Zannoni e Mazzotti e i Tigers restano avanti 55-63.



La bella entrata di Federico Guiducci riporta in doppia cifra il vantaggio Tigers. Granarolo non ci sta, e con un ispirato Tolomelli resta a contatto (61-70). 5 punti a fila di Bomba e una rubata di Zannoni piegano le speranze dei padroni di casa (66-80 a 1'). Andrea Buo fissa il risultato sul 70-86.







“Siamo riusciti a strappare il foglio rosa sul difficile campo di Granarolo confermandoci in testa alla classifica a quota 16 a braccetto dei bolognesi dell’Audace Bombers. – è il commento del coach delle Tigri, Michele Amadori – La partenza è stata subito in salita, gli avversari son partiti molto decisi e tre triple consecutive ci hanno costretto immediatamente al time out. Dopo la ‘sveglia’, ci siamo mostrati più reattivi e anche in attacco siamo riusciti a punire i raddoppi in post basso giocando molto senza palla.



Nel secondo quarto siamo stati completamente padroni del campo, mostrando grande carattere e alzando il livello di fisicità ed agonismo. Anche con il quintetto piccolo, con Polverelli in panchina per problemi di falli, siamo riusciti a coprire l’area e a controllare molto bene i rimbalzi, acquisendo così sempre più fiducia. Mazzotti dalla lunga distanza è stato incontenibile, riuscendo inoltre a mettere benissimo in ritmo i compagni.



Nel terzo quarto abbiamo ‘litigato’ parecchio col tiro libero (alla fine 11/28). Granarolo è ricorso prima alla zona 2-3 e poi con la 1-3-1, ma non ci siamo fatti intimorire. L’ultimo quarto abbiamo gestito bene i possessi, trovando diverse soluzioni e aumentando ulteriormente il vantaggio. Vittoria molto importante e prestazione di spessore e di grande maturità”.





Tabellino

Granarolo Basket Village – Fast Coffee Villanova Basket Tigers 70-86



Granarolo Basket Maccagnani NE, Piombo 4, Drago 6, Paoloni 3, Polo 8, Tugnoli 8, Salvardi 6, Poggi 6, Bertacchini 5, Tolomelli 18, Masetti ne, Brotza 6. All.Millina, Ass. Marcheselli;





Villanova Basket Tigers Mazzotti 17, Zannoni 31, Fe. Guiducci 2, Polverelli 8, S. Buo 3, Bomba 17, Fi. Guiducci, A. Buo 8, Campidelli ne, Rossi ne, Guiducci ne, Bollini ne. All. Amadori Ass. Ravello.



Parziale: 16-13; 32-40; 55-63