Viabilità Rimini: riapre via Coriano, ora si attende la bretella

Attualità

Rimini

| 13:54 - 27 Marzo 2023

Riapre via Coriano, Rimini.

Dopo quasi due mesi dall'avvio dei lavori sull'intersezione di via Coriano con via Metauro, via Coriano è stata riaperta al traffico. Da venerdì sera la ditta che esegue i lavori per Autostrade per l'Italia ha riconsegnato al Comune di Rimini il cantiere di via Coriano, che è stata interamente riaperta al traffico.





I lavori di completamento della nuova rotatoria fra la Statale 16 e via Montescudo -già realizzata ed entrata in funzione lo scorso anno – si sono concentrati in questi due mesi sull'intersezione di via Metauro con via Coriano, dove, al fine di garantire la svolta a destra dei BUS, è stato realizzato un allargamento della sede stradale. Il cantiere si è svolto su 4 fasi che hanno consentito di realizzare un cordolo spartitraffico all'altezza dell'incrocio con via Metauro e ad allargare la sede stradale di circa 3m per un tratto di circa 100 metri.





Dopo la riapertura di via Coriano ora si attende il prossimo step, quello che vedrà la circolazione del traffico nella sua configurazione finale di progetto quando, fra il mese di aprile e quello di maggio, verrà aperta la nuova bretella che dalla via Coriano immette sulla Statale Adriatica in direzione sud. Quest'ultima bretella verrà aperta contestualmente alla conclusione delle lavorazioni di finitura della pista ciclopedonale e il suo relativo sottopasso e la conseguente eliminazione del semaforo pedonale.





Già lo scorso anno con l'entrata in funzione della rotatoria all'intersezione fra la Statale e la via Montescudo/Coriano si sono risolte importanti problematiche di traffico relative ai cicli semaforici precedentemente attivi. Ora, con la riapertura di via Coriano, si fa un ulteriore passo avanti verso la configurazione finale per quello che riguarda i primi due dei sei interventi per il superamento dei 'buchi neri' sulla Statale Adriatica che consentiranno - grazie a un investimento di circa 10 milioni di euro da parte di Autostrade per l'Italia - di ricucire la storica frattura del territorio, compattando la città a mare e a monte dell'Adriatica.





Per il definitivo completamento di questo primo intervento occorre attendere l'attivazione del sottopasso ciclopedonale che consentirà di attraversare la statale SS16 in piena sicurezza e senza tempi di attesa e la conseguente eliminazione del semaforo pedonale che avverrà fra il mese di aprile e quello di maggio 2023.