Romagna che passione: grandi risultati per Bellaria-Igea Marina a Norimberga

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:25 - 27 Marzo 2023

Lo stand id Bellaria-Igea Marina a Norimberga.

Si è conclusa ieri, domenica 26 marzo, la Fiera Freizeit Messe di Norimberga dedicata alle tematiche del turismo, tempo libero, caravaning, sport & outdoor. La manifestazione fieristica e commerciale più grande della Baviera settentrionale ha registrato un totale di 83.000 visitatori e circa 800 espositori suddivisi in otto padiglioni.

La Romagna è stata rappresentata da dieci operatori turistici regionali coordinati da Fondazione Verdeblu e Visit Romagna, che hanno portato presso l’area espositiva Halle 7 – Stand C39 il tipico spirito romagnolo allegro ed ospitale, attraverso desk informativi per la promo commercializzazione ma anche caratteristici spazi per degustazioni enogastronomiche e momenti di spettacolo. I numeri raccolti da Bellaria Igea Marina, a conclusione dell’attività fieristica, sono stati molto soddisfacenti e riflettono i quattro giorni di intenso lavoro presso i saloni della Freizeit Messe di Norimberga.

Il gelato artigianale prodotto “sur place” ha riscosso particolare gradimento da parte dei visitatori: sono stati serviti circa 500 gelati al giorno, producendone un totale di 320 kg; il bar ha utilizzato 10kg di caffè tra cappuccini ed espresso ed anche il beverage tra Sangiovese, Prosecco ed aperitivi ha riscosso grande successo.

Ancora una volta Bellaria Igea Marina e la Romagna hanno riconfermato la propria capacità attrattiva e di fascinazione sul mercato estero, proponendo non solo prodotti tipici di qualità ma anche momenti di intrattenimento che hanno raccolto attorno ai ballerini folkloristici della Rimini Dance Company numerosi spettatori.



In tal senso si considera raggiunto lo scopo dell’azione promozionale fieristica volto ad accrescere la notorietà e valore del brand Romagna facendo conoscere le eccellenze dell’offerta turistica romagnola accanto alla valorizzazione dei prodotti tipici con il fine di incrementare i flussi turistici dal mercato tedesco.



Il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti. «La kermesse fieristica in terra germanica, ci vede tornare a casa ricchi di soddisfazione non solo per i numeri avuti al bar e gelateria ma soprattutto per i contatti che i nostri operatori turistici presenti in loco hanno saputo avviare e per i preventivi che hanno proposto nei giorni di fiera. Una nota di soddisfazione è data anche dal fatto che ancora una volta Visit Romagna, che organizza la promozione per la Regione, ha scelto di collaborare con noi e quindi anche in questa occasione, oltre a Bellaria Igea Marina, abbiamo rappresentato anche l’Emilia Romagna ospitando nello stand di Bellaria Igea Marina e Visit Romagna altre città turistiche della costa romagnola. È per noi quindi un orgoglio che vengano riconosciuti anche da enti sovra comunali le capacità organizzative di Fondazione Verdeblu; da sottolineare che contestualmente eravamo presenti anche al Work Shop organizzato da Visit Romagna a Milano per continuare a raccontare Bellaria Igea Marina in un’ottica di scambio collaborativo con Visit Romagna.»