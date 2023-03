Addio a Maura Sambuchi, l'organizzatrice che ha riportato in auge l'Embassy

Attualità

Rimini

| 13:10 - 27 Marzo 2023

Maura Sambuchi, foto dal suo profilo Facebook.

Il mondo dell’intrattenimento ha perso un’altra stella: Maura Sambuchi. Originaria di Pesaro ma residente a Rimini, la 53enne ha lottato per un anno contro una grave malattia, senza purtroppo riuscirci. Sambuchi aveva riportato in auge l’Embassy, noto locale di Marina Centro a Rimini, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell'ambiente dell’intrattenimento.



Ad amare e a ricordare Maura Sambuchi è il 62enne Andrea Cesaretti, un amico di vecchia data che la conosceva da una decina di anni. Cesaretti ha lavorato per due anni come dj resident all’Embassy, locale di grande successo grazie anche alla gestione di Maura: «Mi ha chiamato per organizzare la ripartenza dopo la pandemia. Ci siamo inventati la colazione con il dj alle 9:30 con risultati straordinari».



La scomparsa di Maura Sambuchi è stata un duro colpo per tutta la comunità dell’intrattenimento, ma soprattutto per coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata per la sua passione e dedizione al lavoro. La sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di organizzazione sono state un esempio per molti giovani imprenditori dell’intrattenimento.