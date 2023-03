Crisi d'impresa ed insolvenza: come prevenire e gestire, incontro a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:18 - 27 Marzo 2023

Giuseppe Savioli, presidente dell’ODCEC di Rimini.

Nuovo appuntamento formativo organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Domani, dalle 15:00 alle 19:00, nella sede dell’ODCEC di via Corso d’Augusto si terrà un incontro dal titolo “Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Si parlerà di doveri, obblighi e responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e la gestione della crisi, alla luce delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della direttiva UE 1023/2019.



Si alterneranno, come relatori, Giuseppe Savioli, presidente dell’ODCEC di Rimini e Professore Ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi di Bologna, Andrea Panizza, Dottore Commercialista a Ferrara e docente dell’Università di Bergamo e del Piemonte Orientale, Gilberto Montecchi, dottore commercialista a Modena e consigliere di A.P.R.I..



Durante il pomeriggio verranno affrontati i temi del nuovo concetto di crisi e delle nuove regole preordinate all’emersione precoce della crisi, della modifica della disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili per la rilevazione tempestiva. Si parlerà di doveri e obblighi dell’organo amministrativo nella nuova disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, dei segnali individuati dal legislatore per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi e dei doveri e responsabilità dell’organo di controllo.



La partecipazione al corso dà diritto all’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.