A Coriano i consigli del geriatra per una terza età più attiva

Attualità

Coriano

| 11:44 - 27 Marzo 2023

Favorire la socializzazione nella terza età promuovendo comportamenti utili a rallentare il lento decadimento delle capacità cognitive. Con questi obiettivi l’amministrazione comunale promuove il 30 marzo un incontro pubblico e gratuito con il geriatra Giuseppe Bianchini. ”Considerato l’aumento progressivo della popolazione anziana – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ottogalli – è fondamentale invecchiare in maniera più sana possibile, a partire dalle condizioni legate alla socialità. Accade spesso che l’anziano si isoli perdendo i contatti sociali extra familiari con il conseguente decadimento psico-fisico come la perdita di memoria e uno stato depressivo dell’umore. Pertanto è molto importante saper cogliere i segni di questa patologia quanto prima per coinvolgere la persona anziana in iniziative di socializzazione ed esercizi per rallentare il lento decadimento delle capacità cognitive. Come amministrazione vogliamo favorire tutte le iniziative volte al miglioramento della salute e della vita quotidiana dei nostri concittadini. Al benessere dei nostri nonni, coinvolti peraltro periodicamente dalla associazione ‘I Senza Età’ alla quale il comune eroga un contributo economico per l’organizzazione di iniziative di ballo, tombole e giornate in spiaggia durante l’estate, saranno rivolti nelle prossime settimane altri incontri pubblici di informazione con esperti di problematiche legate alla popolazione anziana.”



L’incontro pubblico “La Socialità nella Terza Età” si svolgerà giovedì 30 marzo alle ore 17.30 al Centro sociale I Senza Età, via Circonvallazione, 31 Coriano.