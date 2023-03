Teatro, ultimo appuntamento con 'Mentre vivevo' a Poggio Torriana

Eventi

Poggio Torriana

| 11:26 - 27 Marzo 2023

Una scena dello spettacolo.

Volge al termine la seconda parte di Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello 10, Poggio Torriana).



A chiudere la rassegna domenica 2 aprile, ore 17.30, sarà Teatrino Giullare con il pluripremiato Finale di partita di Samuel Beckett (Premio Speciale Ubu, Premio Nazionale della critica, Premio della Giuria al 47° Festival Internazionale "Mess" di Sarajevo).





Uno spettacolo ormai storico con centinaia di repliche e numerose tournée all'estero, una partita a scacchi tra attori-giocatori che muovono le pedine e pedine-personaggi che muovono una delle storie più significative ed enigmatiche della drammaturgia del Novecento.





La rappresentazione è una sinfonia di mosse e contromosse, botte e risposte, pause, riflessioni, sospiri, rinunce. In questo Finale di partita il capolavoro di Beckett è visto attraverso le possibilità di movimento di due pedine da scacchi e la tensione e la partecipazione dei due giocatori.



Hamm pedina ferma e cieca, Clov pedina che si affanna per la scacchiera senza potersi mai sedere, anche lui sulla strada della cecità e dell'immobilità e nel tentativo di prendere la strada verso l'uscita. Nagg e Nell pedine fuori gioco, pedine a metà rinchiuse in bidoni.





L'affinità tra il contenuto del testo e il gioco degli scacchi è stata manifestata dallo stesso Beckett e il finale di partita è la terza e ultima parte dell'incontro nel gioco degli scacchi. Una fase distinta dal ridotto numero di pezzi superstiti sulla scacchiera e dal fatto che il re non è più soltanto un pezzo da difendere ma diventa anche una figura di attacco.







Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp).