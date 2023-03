Montescudo-Montecolombo contro lo spreco: nuovi purificatori d’acqua nelle scuole

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 11:22 - 27 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Il Comune di Montescudo-Monte Colombo, in un’ottica di tutela ambientale e sostenibilità, sta realizzando un importante evento: l’installazione di nuovi purificatori di acqua nelle scuole e nei plessi sportivi del territorio. L’iniziativa, finanziata con un sovvenzionamento di 30.000 euro dall’Agenzia dell’ Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e con 12.000 euro dal Comune, mira a promuovere uno stile di vita sostenibile e a ridurre il consumo di plastica monouso, sempre più diffuso.



La plastica, infatti, è diventata un grave problema per il nostro pianeta, inquina mari e fiumi e provoca danni irreversibili all’ambiente. Secondo recenti dati, l’Italia è il secondo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglie uso e getta e il primo in Europa. Il riciclo è certamente importante, ma non basta: è necessario ridurre considerevolmente il consumo di plastica, sia da parte delle imprese che nell’utilizzo quotidiano nelle nostre case.

In questo contesto, l’iniziativa del Comune di Montescudo-Monte Colombo si presenta come un segnale positivo e concreto per la tutela dell’ambiente. L’obiettivo è quello di favorire sin dall’infanzia uno stile di vita improntato alla sostenibilità e alla riduzione di sprechi e rifiuti invitando gli alunni ad utilizzare borracce di metallo anziché bottiglie di plastica. Durante una manifestazione presso la scuola “Rosaspina”, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessia Esposito, sono state distribuite agli alunni le borracce con il logo del Comune.



L’intervento fa parte di un progetto virtuoso dell’attuale amministrazione comunale, volta a ridurre i rifiuti e lottare contro gli sprechi. L’installazione dei purificatori d’acqua, infatti, non solo è vantaggiosa per l’ambiente e rappresenta anche una opportunità di risparmio per le famiglie, ma vuole promuovere la consapevolezza che le proprie azioni hanno inevitabilmente una ricaduta sul futuro di tutti.