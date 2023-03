Riccione, il centro di buon vicinato di viale Caravaggio saluta la primavera

Attualità

Riccione

| 10:59 - 27 Marzo 2023

I partecipanti alla giornata.

“E’ bello riscontrare il senso di comunità e condivisione che appartiene ai nostri concittadini. E’ ancora più bello constatare che a Riccione abbiamo tanti centri di Buon vicinato che offrono ai nostri anziani la possibilità di trascorrere la domenica in compagnia e all’aria aperta piuttosto che soli, chiusi in casa, davanti alla televisione”. L’assessora ai Quartieri Marina Zoffoli ieri, insieme alla consigliera comunale Chiara Angelini, ha partecipato al pranzo di benvenuto alla primavera del centro di Buon vicinato La Quercia “D' l'Arvora” di viale Caravaggio a San Lorenzo, presieduto da Valter Paiardini. Lo chef Salvatore ha preparato una fagiolata per circa settanta persone, sedute dentro e fuori la struttura. “Ottima cucina, stupenda partecipazione - dice Zoffoli -. Questi sono i luoghi dello stare insieme: mi ha fatto piacere la presenza di tanti anziani che diversamente rischierebbero di isolarsi ma anche di tanti giovani: è molto positivo quando generazioni diverse sanno condividere gli spazi. In questo centro viene svolto davvero un buon lavoro: i volontari hanno quasi ultimato l’area per il gioco delle bocce e curano benissimo il parco di cui hanno la responsabilità. Tantissimi auguri a Novella di cui abbiamo festeggiato il compleanno durante il pranzo di primavera”.