La sessualità spiegata ai più piccoli, incontro al Centro per le Famiglie di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:46 - 27 Marzo 2023

Bambini e bambine sono una fonte inesauribile di domande e gli adulti che li accompagnano a crescere a volte si trovano in difficoltà ad affrontare il tema della sessualità, soprattutto con i più piccoli. Quali parole usare, quale età sia la migliore per iniziare a parlarne, cosa possono sapere e cosa non devono sapere, questi sono solo alcuni dei dubbi che emergono confrontandosi con questo argomento.



Ad aprile si terrà un nuovo appuntamento della rassegna "Dedicato a mamma e papà" rivolto a tutti gli adulti che accompagnano la crescita delle bambine e dei bambini da 3 a 10 anni, per parlare proprio di queste tematiche, di affettività e sessualità, ma anche di corpo e relazioni.



La sessualità è una dimensione naturale dell'essere umano, ricca di significati affettivi, emotivi e relazionali. E' importante accompagnare i più piccoli in un percorso a tappe che sveli in modo graduale la bellezza, i problemi, i rischi e tutti i diversi aspetti della sessualità.



Bambini e bambine, a seconda della fase che stanno attraversando, hanno specifici bisogni e interrogativi sulla sessualità e sulle relazioni interpersonali, durante la serata si analizzeranno possibilità di risposte in base all'età, alle esigenze e alle diverse capacità di comprensione dei bambini .







Martedì 4 Aprile ore 20.45 presso il Centro per le Famiglie per l'incontro:



Come nascono i bambini?

Alla scoperta del corpo, dell'affettività e della sessualità.

A cura di Alice Bernardi, psicologa e sessuologa



Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.



Per informazioni: Centro per le Famiglie 0541 793860