Centra un dehor e si ribalta con l'auto: conducente illeso

Cronaca

Rimini

| 10:10 - 27 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

Perde il controllo della sua auto, impatta contro l'esterno di un locale e si cappotta. E' fortunatamente illeso l'uomo che questa mattina, lunedì 27 marzo, intorno alle ore 8, era alla guida del mezzo protagonista dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo stava percorrendo viale Regina Margherita in direzione Riccione. Una volta all'altezza dell'Istituto Alberghiero, la macchina ha perso il controllo finendo contro il dehor del locale prima di ribaltarsi in mezzo alla strada. L'automobilista è uscito dall'abitacolo miracolosamente illeso e non ha necessitato delle cure dei sanitari. Sul posto personale del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Il dehor del locale, al momento chiuso e senza arredi al'esterno, ha subito diversi danni.