Maxi allevamento polli sotto accusa per presenza di amianto: rischio per la salute di abitanti e operai

Attualità

Novafeltria

| 07:14 - 27 Marzo 2023

La protesta del comitato.

Il comitato "Per la Valmarecchia" ha sollevato preoccupazioni per la salute riguardo alla costruzione del grande allevamento di polli nella zona di Cavallara di Maiolo. Il comitato ha messo in discussione la presenza di amianto nel cantiere, confrontando due documenti e notando un cambiamento tra le notifiche Sico (Sistema informativo costruzioni, ndr) del 5 febbraio e del 16 marzo. Nel primo documento, la voce "amianto" era contrassegnata con la scritta "no", ma nel secondo documento, la presenza di amianto era stata riconosciuta.



Il comitato ha chiesto chiarimenti alla Fileni, l'azienda divenuta di recente sponsor della Nazionale di calcio e che sta costruendo il maxi allevamento di polli in Alta Valmarecchia. Sono state sollevate anche preoccupazioni riguardo alla presenza di amianto nelle macerie triturate utilizzate per creare i terrapieni dei nuovi capannoni, notando che una ditta specializzata nel trattamento dell'amianto è coinvolta nella costruzione.



Il comitato ha chiesto di proteggere la salute dei cittadini e degli operai che lavorano senza dispositivi di sicurezza e ha richiesto maggiore trasparenza per garantire il rispetto delle misure indicate nell'autorizzazione regionale.