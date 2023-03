Calcio Prima, il Bellariva passa a Riccione con gol di bomber Bargelli: è primo da solo

Sport

Riccione

| 19:24 - 26 Marzo 2023

Il gol al Superga di Bargelli domenica scorsa a Rivazzurra.













Davanti ad una bella cornice di pubblico il Bellariva espugna il campo del Riccione (in questo il terreno di gioco di via Puglie) al termine di una partita molro combattuta. La spunta la capolista Bellariva per merito di Bargelli che con un gran colpo di testa sfrutta al massimo il cross del nuovo entrato Rossi al 72' dalla destra fulminando Masini con palla all'incrocio dei pali. Un'azione fotocopia del match contro il Superga della scorsa settimana, questa volta sul fronte destro dell'attacco.



Partita equilibrata fino a quel momento con occasioni sia per il Riccione con Fantini e Dragoni, sia per il Bellariva con Bargelli in un paio di occasioni, in avvio la più limpida con tiro a lato in piena area dopo una efficace azione sulla sinistra.



Dopo aver incassato il goal il Riccione cerca di reagire e si fa pericolos solo su calcio piazzato, prima con Brisigotti da venticinque metri (Tacchi, nonostante una malefica deviazione, riesce a parare il tiro) e nel recupero con Brisigotti che batte a sorpresa una punizione dal limite per Capriotti la cui conclusione, anche se angolata, è debole e l'estremo difensore ospite respinge.



Il Bellariva vince con merito dimostrando di essere una squadra tosta e molto quadrata (31 punti dei 52 complessivi in trasferta, migliore difesa con 21 gol subiti) e di meritare il primo posto: l'altra capolista Morciano cade in casa con l'Asar e lascia il primato in solidudine alla formazione di Denis Morolli (+3).



Il tabellino



Riccione - Bellariva 0 - 1

Riccione; Masini, Alberelli, N'Dao, Gueye, Imola (76' Lotti), Bencivenga, Fantini (65' Olivieri), Brisigotti, Amati (65' Bastianelli), Klyvchuk (84' Ingrosso), Dragoni (70' Capriotti). A disp. Amati, Fabbri, Magrotti, Colonna. All.Iencinella.







Bellariva; Tacchi, Crescentini, Nanni, Rinaldi (73' Cruz), Cenci, Tonini, Mularoni, Canini, Fabbri A. (67' Rossi), Fabbri E. (73' Cipiccia), Bargelli (91' Zamagni). A disp. Cerbara, Antonacci, Ancora, Paoloni, Bartolani. All. Morolli.



Arbitro: Giorgini di Cesena.



Rete: Bargelli al 72'



Note. Ammoniti: Fantini (R), Gueye (R), Fabbri E. (B), Rinaldi (B).