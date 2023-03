Calcio 2a Cat: Santarcangelo, pirotecnico pari con il San Clemente (3-3)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:28 - 26 Marzo 2023

Foto Miele.



Young Santarcangelo - San Clemente 3-3



YOUNG SANTARCANGELO: 1 Antonelli, 2 Depaoli, 3 Rocchi, 4 Canarecci, 5 Grossi, 6 Chiussi (68' Fornari), 7 Nucci (90' Giudetti), 8 Azzurro (84' Succi), 9 Zangoli, 10 Dospinescu, 11 Molari A. (68' Zavattini L). A disp. 12 Gregori, 13 Tosi Brandi, 14 Zavattini N, 16 Cipelletti, 17 Magnani. Allenatore: Nicolini.

SAN CLEMENTE: 1 Raffaelli, 2 Andreini (56' Giannesi), 3 Tasini, 4 Casalino (67' Fiorini), 5 Zalli (68' Epiceno), 6 Mazzoni, 7 Semprini (55' Ringucci), 8 Barbanti (83' Perugini), 9 Franchini, 10 Lazzari, 11 Molari N. A Disposizione: 12 Vanni, 14 Conti, 17 Valentini. Allenatore: Donati



ARBITRO: Zanotti sezione di Rimini.

RETI: 4' Molari A., 38' Chiussi, 42' Franchini, 66' Molari A., 70' Molari N., 90' Ringucci.

AMMONIZIONI: 24' Grossi, 45'+2 Depaoli, 49' Azzurro, 68' Chiussi, 80' Ringucci, 83' Barbanti, 90'+2 Tasini

ESPULSI: 90'+6 Giudetti



SANTARCANGELO Il match si sblocca subito al 4' quando Raffaelli respinge corto un tiro di Dospinescu su cui si avventa Andrea Molari che firma l'1 a 0. Al 21' Dospinescu va vicino al raddoppio ma strozza la conclusione calciando a lato. Al 38' Chiussi porta sul 2-0 il risultato con una conclusione ravvicinata che si spegne nell'incrocio dei pali. Al 42' Molari tenta di accorciare le distanze con un bolide da fuori area, ma Depaoli devia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, da una mischia, ne esce vincente Franchini che riavvicina il San Clemente. Al 63' Dospinescu va di nuovo vicino al gol ma la sua conclusione viene deviata in corner. Dopo pochi minuti, Zangoli fa una grande progressione sulla fascia e serve Molari che firma la doppietta. Al 70' su un calcio di punizione dalla propria metà campo Molari N. si inventa un eurogol che scavalca Antonelli e mantiene aperta la partita. Al 90' Ringucci calcia da distanza ravvicinata e chiude il match in parità.