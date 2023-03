Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione ancora a segno: 3-0 su Pagliare

Sport

Riccione

| 18:20 - 26 Marzo 2023

Vittoria netta e meritata per la Lasersoft Riccione che in poco più di un'ora ha superato il Centrodiesel Pagliare Ap per 3-0, rifacendosi della sconfitta (3-2) subita all'andata, salendo così a quota 47 punti in classifica in quarta posizione, a ridosso della zona play-off.

Le riccionesi hanno sempre avuto in mano le redini del gioco aggredendo da subito la gara, permettendo a coach Piraccini nel corso del match di far ruotare tutte le ragazze a propria disposizione.

Prima della sosta Pasquale il calendario propone un' interessante match per la Lasersoft, che sabato 1 Aprile ore 21.00 sarà di scena a Pistoia sull'insidioso campo dell'Abc Ricami La Fenice, sesta della classe.



La partita

Un primo set dominato da Moltrasio e compagne col punteggio che non è mai stato in discussione come testimonia il 25-10 finale.

Secondo parziale dove coach Piraccini mischia le carte inserendo Astolfi (ottima prestazione per lei) al posto di Gugnali; ragazze biancoblu che controllano agevolmente le ostilità trovando il raddoppio (25-16).

Terza frazione dove avvengono ulteriori cambi: dentro Paolassini, Jelenkovic e Chiste per Godenzoni, Stefanini e Moltrasio; Pagliare si mostra più determinato e prova per primo a strappare (12-15). La panchina riccionese chiama time out ed al rientro tre punti consecutivi delle padrone di casa riportano la situazione in parità (15-15): le due squadre non si risparmiano alternandosi al comando delle operazioni. Lasersoft che piazza l'allungo decisivo nel finale e conquista tre punti molto importanti per il prosieguo del campionato (3-0, 25-21).



Lasersoft Riccione vs Centrosiesel Pagliare 3-0



Riccione: Moltrasio 3, Tallevi 18, Gugnali 4, Ricci 5, Godenzoni 12, Gabellini 6, Chiste 2, Paolassini 2, Astolfi 6, Stafanini L1, Jelenkhovic L2.



PARZIALI: 25-10/25-16/25-21