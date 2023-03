Rimini: aria più fredda e un veloce peggioramento. Minime in sensibile calo

Attualità

Rimini

| 16:39 - 26 Marzo 2023

Darsena di Rimini ARCHIVIO.



Una saccatura Nord-Atlantica determinerà condizioni di variabilità atmosferica nella giornata di Lunedì 27 Marzo, seguite da un miglioramento nel corso dei giorni successivi. Temperature in calo complice l’afflusso di aria più fredda, con un calo più sensibile nei valori minimi.



Emissione del 26/03/2023 ore 15:00



Lunedì 27 Marzo



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza nuvoloso, con locali maggiori schiarite possibili specialmente tra tardo mattino e primo pomeriggio. precipitazioni sparse sotto forma di rovescio tra notte e primo mattino, in rapido esaurimento nel corso delle ore. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci e locali temporali in discesa da Nord, in esaurimento entro la notte su Martedì.

Temperature: in calo, con minime fino a +1/3°C sui rilievi e fino a +6/8°C su pianura e costa; massime non oltre i +14/15°C in pianura.

Venti: moderati da Nord-Ovest con possibili raffiche forti associate al transito dei rovesci in nottata. In rotazione da Nord/Nord-Est in serata, con raffiche anche forti.

Mare: da poco mosso a mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 28 Marzo



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso, con residua nuvolosità nella prima parte di giornata, specie nelle aree interne. Transito di nubi stratificate in serata, senza precipitazioni associate.

Temperature: in ulteriore calo, con valori minimi fino a -1/+1°C sui rilievi e fino a +2/4°C in pianura e massime non superiori ai +12/13°C.

Venti: deboli-moderati disposti dai quadranti orientali.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 29 Marzo



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza nuvoloso per transito di nubi stratificate, fino a molto nuvoloso a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti.

Temperature: in nuovo aumento, con minime comprese tra i +4/6°C e massime fino a +16/18°C.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest, con ulteriori rinforzi a ridosso dei rilievi, specie nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: La seconda parte della settimana trascorrerà all’insegna della generale stabilità atmosferica, con valori termici in ulteriore ma contenuta crescita. Possibile nuovo peggioramento a ridosso del fine settimana.



