Volley B, Asola è troppo forte per la PromoPharma

Sport

Repubblica San Marino

| 12:57 - 26 Marzo 2023

Sabato 25 al Pala Casadei la PromoPharma gioca una partita di grande intensità ed esce dal parquet fra gli applausi del pubblico ma, ancora una volta, non raccoglie punti dopo una prestazione generosissima. Titani e lombardi si sono sfidati in una partita dal grande ritmo nella quale ha prevalso la squadra tecnicamente superiore; che nell’occasione ha avuto più soluzioni in attacco e che ha difeso alla morte su tutti i tipi di attacco. Nonostante questo, la PromoPharma non ha sfigurato e ci ha provato fino all’ultimo con un Kiva addirittura rabbioso, un Rondelli attento e buoni turni in battuta di Ricci. Forse oggi ci può essere solo un po’ di rammarico per qualche punto lasciato per strada in altre occasioni. Resta il fatto che la classifica si fa sempre più difficile.







Cronaca. A inizio match i mantovani mettono il muso avanti ma i muri/punto (4 dei primi 8 punti arrivano da tre muri Bernardi e uno di Kiva) e la battuta della PromoPharma tengono in corsa i padroni di casa che trovano anche il sorpasso (10/8) e rispondono colpo su colpo ad Asola che, sul 19/16, è costretta a chiedere il secondo time-out. Una sospensione che riannoda i fili del gioco degli ospiti i quali, con un parziale di 1 a 4, trovano il pareggio (20/20). Sul 23/24 è il muro ospite a regalare il set ad Asola su un attacco del pur ottimo Kiva (9 punti fin lì per lui). Nella seconda ripresa di gioco le due squadre continuano a sfidarsi con grande intensità. Sul 12 pari un parziale di 3 a 0 consente ai lombardi di allungare (12/15). E’ il break che spezza la resistenza della PromoPharma che da quel momento non reagisce più ed esce dal set che si chiude 20/25. A inizio del terzo parziale i titani devono rinunciare al centrale Caselli per infortunio ma non rinunciano a mettere in difficoltà i mantovani. Sul 12/16 (massimo vantaggio ospite fin lì) coach Mascetti chiama il primo time-out del set per stimolare i suoi che rispondono tornando in scia agli avversari (18/19). Il finale è però ancora dell’Asola. Sul 22/24 gli ospiti sfruttano un mani fuori per chiudere la pratica.



Il tabellino



PromoPharma – Kema Asola 3-0



PromoPharma. Benvenuti 7, Caselli 2, Ricci 9, Kiva 15, Bernardi 6, Rondelli 4, Morelli (L), Conti, Carigi. N.E.: Cicconi. Lazzarini, Bacciocchi. Ace 3. Battute errore 4. Muri punto 6. All. Stefano Mascetti.





Asola. Fellini 17, Rodella 11, Verità 1, Fondrieschi, Marconato 11, Caleffi (L1), Gerola, Fabbro 10, Mattinzoli. N.E.: Fava, Danasi, Marasi, Turra, Pignatelli (L2). Ace 0. Battute errore 6. Muri punto 7. All. Andrea Fasani.



Classifica. Gabbiano Mantova 63, Arredopark Sommacampagna 45, Querzoli Forlì 42, Ama San Martino in Rio 38, Kema Asola 38, Viadana Volley 35, Sab Group Rubicone 34, Volley Montichiari 30, Kerakoll Sassuolo 28, Pietro Pezzi Ravenna 27, Planet Group Spezzanese 25, PromoPharma 20, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Kioene Padova - PromoPharma San Marino. Sabato 1 aprile ore 17.30 a Padova.



Arbitri: Filippo Erman (1°) e Virginia Tundo (2°)



PARZIALI: 23/25 20/25 22/25



Durata set: 25m, 24m, 27m.