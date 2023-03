Basket B femminile, la Ren-Auto sbanda contro Scandiano: 56-86

Sport

Rimini

| 12:48 - 26 Marzo 2023

La Ren-Auto di coach Andrea Maghelli torna alla Carim dopo quasi un mese per provare a prolungare la striscia positiva e rimanere sola al quinto posto in classifica: rosanero e Scandiano sono infatti appaiate a 10 punti, con le padrone di casa che rimpiangono i due punti praticamente regalati all'andata.

Coach Maghelli deve fare a meno di Benicchi e Renzi e sceglie di partire con un quintetto composto da: Capucci, Pignieri, Mongiusti, Eleonora e Noemi Duca.

Il primo canestro del match lo segna Scandiano, una tripla, ma Pignieri risponde subito con un bel lay-up in traffico. Le emiliane sono più reattive, mettono immediatamente un'altra tripla e un canestro in transizione per il 2-8 che costringe coach Maghelli all'immediato time-out.

Dopo la sospensione Scandiano segna la terza tripla su altrettanti tentativi, ma ancora Pignieri risponde, 4-11. L'inizio di partita di Scandiano ha dell'incredibile: altre due triple, 5/5, e due canestri danno il massimo vantaggio alle ospiti, 6-21.

Pignieri e Noemi Duca trovano due ricezioni profonde e muovono il punteggio, 10-21.

La Ren-Auto reagisce e torna a -10 con le gemelle Duca sugli scudi, 13-23 a 3' dalla prima pausa. Scandiano allora passa a difendere con una zona 2-3 allungata che le rosanero però bucano con un paio di canestri pesanti di Tiraferri, 19-29.

La Ren-Auto ha l'ultima occasione con 9" sul cronometro ma il tiro non entra e il punteggio non cambia.

In avvio di secondo quarto le rosanero tornano a -7 con un libero di Pignieri e un canestro in contropiede di Noemi Duca, 22-29. E' un ottimo momento per la Ren-Auto che chiude bene in difesa, anche perché le percentuali di Scandiano inevitabilmente si normalizzano, ed è fluida in attacco: ancora Tiraferri segna la tripla del -3, 27-30. La partita sembra completamente riaperta e invece Scandiano riallunga, complice una serie di errori al tiro della Ren-Auto, 29-37 a 4'30" dall'intervallo lungo. Per fortuna Tiraferri è scatenata e colpisce ancora da tre; Noemi Duca aggiunge una sospensione dal gomito e il margine torna ad un possesso, 34-37.

Ancora una volta però l'inerzia si ribalta, più che altro perché la Ren-Auto sbaglia almeno tre canestri facili, al contrario di Scandiano che non regala nulla. Parziale di 5-0 delle ospiti, che sbagliano anche due liberi a tempo quasi scaduto, e primo tempo che si chiude sul 34-42.

Il primo canestro della ripresa lo segna Scandiano ed è la tripla che riporta il divario in doppia cifra, 34-45. In campo adesso c'è una squadra sola: Scandiano fa tutto bene ed è in totale fiducia, al contrario della Ren-Auto che non riesce a sbloccarsi. A 4' dall'ultima pausa il divario è pesante, -18 sul 41-59. La Ren-Auto prova a scuotersi e con un buon finale di frazione rosicchia sette punti e tiene viva la partita, 52-63 all'ultimo intervallo.

Pignieri segna il primo canestro del quarto quarto e riporta lo scarto sotto la doppia cifra, 54-63. E' ancora Scandiano però a trovare il parziale: 7-0 e nuovo allungo, 54-70.

Gli ultimi 5' servono solo a sancire l'ulteriore sprint dell'emiliane che vincono con pieno merito. Finisce 56-86.



IL COACH "Innanzitutto complimenti a Scandiano che ha giocato bene e tirato con percentuali altissime - attacca coach Maghelli -. Gli ultimi 50" del primo tempo hanno pesato, perché potevamo chiudere praticamente pari e invece abbiamo rischiato di finire a -10 con una serie di errori "gratuiti" su tiri comodi, ma a dire il vero eravamo comunque già in confusione, non abbiamo fatto le scelte giuste e siamo state poco lucide contro il loro tipo di difesa. A inizio terzo quarto Scandiano ha preso fiducia e a quel punto la confusione è aumentata e non ci abbiamo capito più niente".

La Ren-Auto tornerà in campo a Cavezzo (MO) sabato 1 aprile, alle ore 21.00, per il match con il Basket Cavezzo.