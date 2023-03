Cameriera molestata e aggredita da cliente abituale: denuncia e misura cautelare

Cronaca

| 08:50 - 26 Marzo 2023

Una ragazza che lavorava come cameriera in un noto locale di Rimini ha denunciato un cliente abituale che l'aveva molestata e minacciata per mesi, fino ad arrivare ad un'aggressione fisica. L'uomo la seguiva ovunque, inviava messaggi sui social network, si presentava sotto casa sua e alla fine l'ha aggredita strappandole i capelli e il cellulare. La vittima ha così deciso di denunciare l'uomo alle autorità, che hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati. La vicenda ha costretto la giovane a rassegnare le dimissioni dal suo lavoro per la paura e l'angoscia che l'uomo le aveva causato.