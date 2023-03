Calcio: Nazionale RSM a Lubiana, il Ct Costantini: 'Domenica una partita completamente diversa'

Sport

Repubblica San Marino

| 22:41 - 25 Marzo 2023

Il Ct della Nazionale di San Marino Fabrizio Costantini.

I Titani sono a Lubiana. Arrivati in tarda mattinata nella capitale della Slovenia tramite volo charter da Rimini, hanno saggiato il terreno dello Stozice Stadium nell’allenamento ufficiale programmato alle ore 18:00. Domani alla stessa ora si giocherà la seconda gara di qualificazione ad EURO 2024, che sarà trasmessa in diretta e in chiaro su San Marino RTV Sport. Su TITANI.TV sarà proposta la diretta radio, con aggiornamento del risultato.



Quella odierna è stata una sessione in campo utile a Fabrizio Costantini ed al suo staff per valutare le condizioni dei ventitré convocati, a margine del dispendioso incontro di giovedì scorso al San Marino Stadium: “Ci resta la sensazione di aver fatto un’ottima partita, fornendo una prestazione positiva per le nostre qualità e per quello che avevamo preparato” – commenta Costantini. “Abbiamo pagato caro due piccole sbavature che hanno portato alle reti dell’Irlanda del Nord, il che ci riporta alla dimensione delle competizioni con cui la Nazionale è chiamata a cimentarsi, il cui livello apicale non ammette disattenzioni o cali di concentrazione. Nel complesso valuto però positivamente quanto proposto dai ragazzi giovedì scorso”.



Troppo presto per abbozzare una probabile formazione, delle quale non farà certo parte Mirko Palazzi. Il difensore sammarinese non è partito da Lubiana, complice l’infortunio accusato nel primo tempo della sfida di Serravalle due giorni fa. Al suo posto è partito per la Slovenia Tommaso Zafferani, esterno in forza a La Fiorita, mentre sono confermati gli altri ventidue giocatori già coinvolti al debutto nelle European Qualifiers. “L’allenamento ufficiale ci ha aiutato a capire meglio lo stato di salute dei giocatori, che terremo comunque monitorato fino a domani, quando formalizzeremo la formazione titolare” – prosegue Costantini. “Al netto dell’infortunio di Palazzi nel primo tempo con l’Irlanda del Nord, sono più d’uno i giocatori che accusano ancora le tossine del dispendioso impegno di giovedì. Sono partite che richiedono un ammontare di energie decisamente superiore alla media delle gare che si affrontano durante la stagione e – dati alla mano – abbiamo percorso davvero tanti chilometri. Una situazione che anche i più giovani hanno sofferto e che richiederà una valutazione caso per caso, prima di sciogliere le riserve su chi sarà in campo dall’inizio domani”.



Di fronte un avversario che proporrà uno spartito tattico ed un piano gara piuttosto diverso dall’Irlanda del Nord di Michael O’Neill. Gli sloveni hanno vinto al debutto ad Astana, superando 2-1 il Kazakhstan: ““Il Kazakhstan ha fatto davvero bene nella sfida che poi la Slovenia ha portato dalla propria parte” – esordisce Costantini. “In termini di tipologia di partita che andremo ad affrontare, si può dire che ci attenda l’opposto di quanto sperimentato con l’Irlanda del Nord. Incontreremo una squadra con buonissime qualità tecniche e che raramente alza il pallone. Sono bravi a fare densità in mezzo al campo, per poi smistare la palla in corsia dove vanno alla ricerca della superiorità numerica con giocatori abili nell’uno-contro-uno. Dovremo essere bravi a tenerli in posizioni meno pericolose”.