Volley A2 femminile, Omag MT: Ad Olbia terza vittoria di fila (0-3)

Sport

Rimini

| 22:36 - 25 Marzo 2023

La striscia vincente della OMAG-MT non si interrompe nemmeno in Sardegna. Contro la quotata Volley Hermaea Olbia, capitan Saguatti e compagne hanno centrato la terza vittoria consecutiva in questa Pool promozione, espugnando in tre soli set il difficile parquet del Geopalace di Olbia. Un successo che rafforza il terzo posto in classifica delle biancazzurre, a sole tre giornate dal termine della pool promozione. Così le romagnole si avvicinano ai playoff. Tre set entusiasmanti e due squadre che si sono affrontate a viso aperto, offrendo un bello spettacolo. Costrette sempre ad inseguire, le “hermaeine” hanno tenuto sulla corda le Zie in tutti e tre i parziali. E nel terzo set sono state le Romagnole a faticare non poco con lo svantaggio, di ben 7 punti, accumulato. Grande dimostrazione di crescita e maturità per la squadra di Coach Barbolini. Mvp dell’incontro non poteva che essere la ex Giorgia Caforio vero caposaldo della difesa.





Enrico Barbolini – allenatore OMAG-MT

“Noi sapevamo benissimo che ci avrebbero dato filo da torcere perché conosciamo questa squadra. Squadra esperta che gioca una bella pallavolo, ha tante soluzioni in tante giocatrici. Sapevamo che sarebbe stato difficile e siamo stati bravi a non perdere la pazienza troppo spesso e per troppo tempo. Siamo particolarmente contenti proprio perché qua sappiamo che è difficile vincere, è difficile fare punti, quindi complimenti a Olbia ma bravi anche noi riuscire a stare lì, a cercare di portare a casa più punti possibile".



Il tabellino

VOLLEY HERMAEA OLBIA-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3



VOLLEY HERMAEA OLBIA: Taje’ 9, Bridi 2, Bulaich Simian 13, Gannar 6, Messaggi 6, Miilen 9, Barbagallo (L), Fontemaggi, Bresciani. Non entrate: Padre (L), Schiro’, Maccioni, Diagne. All. Guadalupi.



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Rachkovska 11, Babatunde 5, Turco 1, Bolzonetti 16, Parini 5, Perovic 15, Caforio (L), Salvatori 2, Saguatti 1. Non entrate: Cangini, Aluigi, Biagini (L), Covino. All. Barbolini.



ARBITRI: Pescatore, Grassia.



NOTE Durata set: 29′, 26′, 29′; Tot: 84′. MVP: Caforio.