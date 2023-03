Rimini Calcio, che beffa: la capolista Reggiana si salva al 92'. Al Neri è 2-2

Sport

Rimini

| 19:47 - 25 Marzo 2023

Sandri, la sua ottima prestazione non è bastata al Rimini.



Una partita beffa, che si conclude con un pareggio che lascia lo scontento in casa biancorossa ed è un sospiro di sollievo per la capolista. Il Rimini ha cullato il sogno di tornare alla vittoria al Neri, un successo che manca dal 10 dicembre 2022, dal 2-1 con l'Ancona. La Reggiana, sotto di due reti, ha rimontato grazie al jolly Varela, la mossa della disperazione che si trasforma in carta vincente: rete e assist per il giocatore pescato dal ds Goretti nel Gladiator, in D.



Il Rimini visto oggi, per più di un'ora di gioco, è stato però quello brillante che aveva dominato il Pontedera nel secondo tempo dell'incontro pareggiato 1-1: non è un caso che in quel frangente e in questa partita il migliore - con Delcarro - sia stato Sandri, che ha giganteggiato nella sfida contro i quotati centrocampisti avversari. La gara del Neri è stata un condensato di emozioni, con la Reggiana che ha sbagliato un rigore in avvio, il gol di Santini nel quarto minuto di recupero del primo tempo su assist acrobatico di Biondi, due espulsi nella prima parte della ripresa, Laezza per doppia ammonizione e Biondi per un intervento troppo duro a metà campo su Vallocchia. Dopo il rosso all'ex Pordenone, Rimini prudente con il 4-4-1 e il gol di Delcarro in contropiede sembrava mettere il suggello alla ritrovata vittoria. E invece Varela ha fatto saltare gli schemi in una fase finale in cui sono contati i nervi: purtroppo quelli del Rimini sono più deboli della capolista, che ha trovato il 2-2 con Gugliemotti, poi espulso. Cambi di Gaburro non proprio azzeccati, ma questa volta per il tecnico è più sfortuna probabilmente.



PAGELLE



ZACCAGNO 7: Rosafio calcia malissimo, ma il portierone c'è. Nervi saldi e un rigore decisivo parato. Curiosità: in questa partita ha subito quattro soli tiri in porta. Il rigore, il palo di Hristov e i due gol.

LAVERONE 6: abbottonato sulla destra, tiene bene contro il vigoroso Fiamozzi, desideroso di mettersi in evidenza per l'assenza di Guiebre. Il meglio della sua partita: l'assist per Delcarro. Il peggio: si fa anticipare da Varela sul 2-1.

PIETRANGELI 6: provoca il rigore, ma l'azione era in fuorigioco. Nell'infuocato finale non dà sensazione di grande sicurezza, peccato perchè la sua fisicità aveva tenuto a bada gli attaccanti avversari per lunghi tratti di gioco.

GIGLI 6: Pellegrini, Rosafio e Lanini pungono poco, più per demerito loro. Fa il suo (ALLIEVI s.v.)

REGINI 5: Guglielmotti è un brutto cliente, l'ex Sampdoria pensa ad alzare gli argini. Ma al 92' va in libera uscita in attacco, si fa anticipare e la frittata è fatta. Vanificando una respinta decisiva su Varela fatta qualche minuto prima.

DELCARRO 7.5: una bella notizia, il Rimini ha ritrovato Delcarro. Inserimenti senza palla, un assist per Santini, una forma fisica pienamente ritrovata. Corona tutto con la galoppata del raddoppio, che conclude con un tocco di testa.

SANDRI 7.5: da riscattare subito, ma il rischio (per il Rimini) è che questo ragazzo vada a giocare in B. E se lo meriterebbe, perché ha una visione di gioco pazzesca e non ha solo un piede educato, ma ha anche un'ottima lettura delle situazioni di gioco che gli permette di intercettare palloni come un mediano. Ha giganteggiato (PASA s.v.).

TONELLI 6.5: altro giocatore motivato a mille, mette dinamismo e dimostra di aver pienamente ritrovato l'intesa con Piscitella. Peccato per l'errore sottoporta al 68' (ROSSETTI s.v.).

BIONDI 6: straordinario l'assist in acrobazia per Santini. Non è la prima volta che tira fuori questi colpi dal cilindro. Tatticamente preziosissimo. Poi prende un cartellino rosso per un intervento troppo duro a centrocampo.

SANTINI 6.5: il cartellino giallo per proteste dopo cinque minuti faceva presagire il peggio, invece il bomber torna a timbrare con uno splendido colpo di testa (MENCAGLI s.v.)

PISCITELLA 6.5: il piede non sempre calibra i palloni giusti, ma un cross velenoso manda in confusione Nardi ed è il preludio al gol. Quando accelera è sempre una minaccia per la difesa avversaria (TANASA s.v.).

All. GABURRO 6.5: sfiora l'impresa. Aveva preparato benissimo la gara, ma i cambi - fatti giustamente alla fine - hanno purtroppo dato campo alla Reggiana. Ma oggi il Rimini è stato sfortunato ed è caduto quando la partita si è giocata sui nervi.



Rimini - Reggiana 2-2

RETI: 49' pt Santini, 76' Delcarro, 83' Varela Djamanca, 92' Guglielmotti.



RIMINI (4-3-3):

Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Gigli (84' Allievi), Regini - Delcarro, Sandri (79' Pasa), Tonelli (79' Rossetti) - Biondi, Santini (84' Mencagli), Piscitella (74' Tanasa).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Serpe, Haveri; Vano, Rosso.

ALLENATORE: Gaburro.

AMMONITI: Pietrangeli, Santini, Piscitella.

ESPULSI: D'Alterio (vice all. Rimini), Biondi.

CAMBIO DI MODULO: dal 69' 4-4-1.



REGGIANA (3-5-2):

Venturi 6.5 - Laezza 4.5, Rozzio 5.5, Luciani 6 (46' Lanini 5) - Guglielmotti 7, Kabashi 6.5, Cigarini 5.5 (68' Varela Djamanca 8), Nardi 5 (46' Vallocchia 5.5), Fiamozzi 5.5 - Pellegrini 5 (68' Montalto 5), Rosafio 5 (55' Hristov 5.5).

IN PANCHINA: Voltolini; Cremonesi, Cauz; Rossi, Muroni, Sciaudone; Capone.

ALLENATORE: Diana 5.

AMMONITI: Hristov, Lanini, Guglielmotti, Vallocchia.

ESPULSO: Laezza (4' st) per doppia ammonizione, Diana (all. Reggiana), Gugliemotti.

CAMBIO DI MODULO: 4-3-3 a inizio ripresa, dal 49' 3-4-2, dal 55' 4-3-2, dal 68' 4-2-3.



ARBITRO: Monaldi di Macerata

NOTE: tiri in porta 6-4, tiri totali 10-12. Angoli 4-5, recupero 4' pt, 6' st.



ric. gia.