Calcio Promozione, Gabicce Gradara: colpaccio a Moie con tris. Quarto posto

Sport

Gabicce Mare

| 19:22 - 25 Marzo 2023

Vittoria netta per 3-0 del Gabicce Gradara sul campo del Moie, alle prese con alcune assenze tra infortuni e squalifiche, e quarto posto in classifica alla pari della Fermignanese e del Sant’Orso a quota 40. Un successo, il secondo di fila, maturato già alla fine del primo tempo chiuso sul 2-0 con reti di Domini e Bartolini su rigore – l’attaccante è alla quinta rete in cinque partite – e tris nella prima parte della secondo tempo con Gabrielli.

La prima marcatura è stata costruita da Mani che ha servito una deliziosa palla filtrante mettendo il compagno in area davanti al portiere: Domini di piatto destro ha battuto con freddezza il portiere; il raddoppio del bomber è arrivato al tramonto della prima frazione dal dischetto per atterramento in area di Pierri, sfuggito al suo marcatore Coppari. Infine la terza rete su angolo di Mani dalla sinistra: sulla palla deviata Gabrielli salta più in alto di tutti e di testa trova il varco giusto chiudendo di fatto i giochi.

Durante il match il Gabicce Gradrara si è fatto pericoloso altre volte, in particolare con Bartolini (bravo il portiere a respingere). Nel prossimo match il Gabicce Gradara ospiterà al Magi il Barbara.





IL DIRETTORE SPORTIVO Parole di elogio alla squadra da parte del ds Filippo Cipriani: “Una vittoria limpida con una prestazione ottima sia in fase difensiva sia offensiva e per qualità di gioco – le sue prime parole – di fronte ad un avversario di valore e temuto. Abbiamo interpretato bene il match, non abbiamo commesso sbavature e non abbiamo concesso nulla o quasi al Moie, comportandoci da squadra matura, mostrando personalità. Ora siamo al quarto posto in classifica, ma rispetto a Fermignanese e Sant’Orso che ci affiancano abbiamo già osservato il turno di riposo”.



Il tabellino

MOIE - GABICCE GRADARA 0-3



MOIE VALLESINA: Anconetani, Coppari, Bentivoglio, Serantoni, Canulli, Marini, Ruggeri, Romagnoli, Rossetti, Berardi, Giampaoletti. All. Rossi.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Betti, Gabrielli (Varrella), Domini (Donati), Lepri, Tombari, Giunchetti (Capi), Morini, Bartolini, Mani, Pierri (Grandicelli). All. Vergoni.



Arbitro: Paoletti di Fermo.



Reti: 20' pt Domini, 40' pt Bartolini rig., 10' st Gabrielli.