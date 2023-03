Primo volo promozionale del nuovo collegamento Forlì Brindisi

Turismo

Forlì

| 16:01 - 25 Marzo 2023

Prima dell'mbarco.

Primo volo - volo promozionale - oggi, 25 marzo 2023, del nuovo collegamento Forlì-Brindisi (al decollo ufficiale dal "Ridolfi" a partire dal prossimo 17 giugno per il network Go To Fly), inserito nella partnership tra F.A. S.r.l. e Sigismondo Travel Group di Rimini e identificata in "Io volo da Forlì".



Il volo, operato da Air Connect, compagnia sussidiaria di Aeroitalia, con un Atr72-600, ha portato agenti di viaggio, giornalisti e vertici di F.A. S.r.l. (57 i passeggeri a bordo) a conoscere più da vicino la splendida meta salentina nonché due delle prestigiose strutture ricettive scelte appositamente da Sigismondo per "Io volo da Forlì".



Il viaggio - che si concluderà domani, domenica 26 marzo, con il rientro all'Aeroporto di Forlì - toccherà pure le località di Mesagne e Porto Cesareo.



Nel corso della breve presentazione che ha preceduto l'imbarco, Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Marketing & Communication Director F.A., non ha mancato di sottolineare come la scelta dell'aeromobile basato su Forlì, l'Atr2-600, rappresenti un'opzione, nel partire dallo scalo romagnolo, capace d'innescare anche innegabili benefici sotto il profilo ambientale: con una consistente riduzione nell'immissione di CO2 nell'atmosfera (-25 kg a passeggero) e un eccellente risparmio di carburante quantificabile in -40% rispetto ai competitor a turbina e -70% in rapporto ai diretti competitor regionali.



Plus che si aggiungono ai vantaggi economici per il cliente e al minor tempo impiegato da quanti decidono di utilizzare l'aereo decollando da Forlì. Unitamente ai vantaggi per le agenzie di viaggio, connotabili nella chiarezza dell'offerta e nell'avere riferimenti operativi certi.