Rimini: via Antonia de Barignano abbandonata al degrado, tra buche e polvere

| 15:48 - 25 Marzo 2023

Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Rimini, sollecita sulla riqualificazione di via Antonia de Barignano, la strada di collegamento tra la via Garibaldi e Castel Sismondo. Renzi ha presentato una nuova interrogazione in consiglio (la quinta in 21 anni), con sei specifiche richieste. Le prime riguardano la riqualificazione della strada, a partire dalla pavimentazione, su cui è necessario intervenire "per eliminare lo strato di polvere da cui è ricoperta, che si solleva al minimo transito dei ciclisti e veicoli autorizzati (moto e auto), rende l’aria irrespirabile ai passanti e invade le case antistanti" e per coprire le buche sull'asfalto. Servono inoltre "l’installazione dei lampioni d’illuminazione pubblica, oggi completamente inesistente, per consentire la visibilità e la sicurezza nelle ore notturne" e "il restauro delle mura dei Bastioni Occidentali che sovrastano la stradina, rattoppate in modo precario e senza alcun rispetto del valore storico".



Renzi chiede inoltre "il rispetto della Zona a Traffico Limitato" (circolazione consentita alle biciclette e ai veicoli autorizzati, nel senso unico direzione Ravenna) e la valorizzazione del percorso ciclopedonale, "alternativo al transito sulla Circonvallazione Occidentale e di collegamento tra il Borgo Mazzini e Castel Sismondo".