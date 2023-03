Area ex Nuova Questura, Renzi all'attacco: 'Non si possono aspettare altri 10 anni'

Attualità

Rimini

| 07:51 - 26 Marzo 2023

L'immobile che era destinato a ospitare la nuova sede della Questura di Rimini.



Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Rimini, Gioenzo Renzi, attacca sull'area di via Bassi, in particolar modo per il degrado dell'immobile che doveva essere destinato a ospitare gli uffici della Questura di Rimini. I proprietari, Ariminium Sviluppo Immobiliare, hanno presentato un progetto che prevede la demolizione dell'oramai ex nuova questura e la costruzione di un nuovo supermercato. La seconda fase prevede invece una totale riqualificazione del quartiere. L'amministrazione comunale ha però frenato, rinviando tutto all'approvazione del Piano Urbanistico Generale.



Gioenzo Renzi è contrario alla scelta: "Il problema della Questura dura da 23 anni, l'area dell'ex nuova Questura è il simbolo dell'abbandono e del degrado, che mortifica l'immagine della nostra città". Per Renzi, "non si può rinviare la soluzione del problema all'approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), per il quale sono previsti tempi lunghi come accaduto con l'approvazione del PSC e del RUE (che ha impegnato 10 anni)".



Il capogruppo di Fratelli d'Italia propone un consiglio comunale tematico sull'area dell'ex nuova Questura e per sollecitare l'amministrazione comunale a non respingere "in maniera pregiudiziale l'accordo di programma, che è lo strumento consentito dalla normativa urbanistica per la pianificazione delle destinazioni d'uso", e "a dialogare con tutti per perseguire l'interesse pubblico".



"Non possiamo perdere assolutamente altri 10 anni, dopo i 20 già passati, per riqualificare quest'area nel cuore della città", chiosa Renzi.