Basket D, Tigers a Granarolo: miglior attacco contro migliore difesa

| 13:48 - 25 Marzo 2023

Il play Mazzotti in azione (Foto Alfio Sgroi).

La migliore difesa del girone (Granarolo, appena 666 punti subiti) contro l’attacco più prolifico (Fast Coffee Villanova Basket Tigers, 794 punti). 12 punti i bolognesi, 14 punti i Villanoviani, capoclassifica insieme ad Audace Bombers. Domenica ore 18.45 Granarolo vs Tigers si preannuncia una partita davvero interessante, e dai notevoli spunti.

Granarolo viene da due sconfitte consecutive, i Tigers da due vittorie di fila dopo due stop. E sono alla seconda trasferta consecutiva.

Mancheranno Rossi e Thiam, Filippo Guiducci è in condizioni fisiche imperfette.

I Tigers si godono però il ritorno di capitan Zannoni, migliore marcatore D, la praticità del centro Polverelli, ma anche la mira di Bomba, 6/10 dall'arco nella trasferta vittoriosa di Cavriago.

La verve di A. Buo e le sue doti da rimbalzista, la concretezza di Bollini, la sfrontatezza giovanile di S. Buo, Campidelli e Fi. Guiducci, l'attitudine difensiva di T. Guiducci, la sagacia tattica dei play Mazzotti e Fe. Guiducci. Obiettivo playoff.



“Solamente due punti dividono in classifica le due compagini: noi primi a quota 14 assieme ad Audace Bombers, mentre i padroni di casa seguono al terzo posto a 12 punti. – fotografa la gara di domenica il coach dei Tigers, Michele Amadori -

Questa gara ci può dare la possibilità di allungare in classifica e di prendere ancora di più le distanze dalle concorrenti in ottica degli ambiti playoff.

Nella gara di andata contro Granarolo, disputata alla Tigers Arena, abbiamo vinto con uno scarto di 17 punti e questo potrebbe giocare a nostro favore anche in caso di sconfitta.

Incontriamo una squadra reduce da due sconfitte e quindi in cerca di riscatto, sarà una partita tattica dove dovremo cercare di sfruttare al massimo la nostra fisicità e dove sarà determinante collaborare attentamente in difesa.

“I ragazzi si allenano con intensità ed entusiasmo, sono vivi e hanno grande agonismo. – rilancia lo skipper biancoverde - Sarà una bella partita, sappiamo quanto conta e sono sicuro che l’approccio sarà quello giusto”.