Frasi sui gay, nuovo attacco al sindaco di Pennabilli: 'profonda vergogna'

| 13:20 - 25 Marzo 2023

Il sindaco Mauro Giannini.



Anche Agedo Rimini-Cesena, l'associazione che riunisce i familiari di persone omosessuali, si schiera con Arcigay Rimini nella denuncia contro il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini che ha definito gli omosessuali "contronatura" e che ha anche detto: "Non è che se ho un figlio omosessuale lo posso ammazzare".



"Parole che ci colpiscono amaramente - scrive la presidente dell'associazione Mara Brusco - e che ci fanno provare una profonda vergogna per avere in Romagna, luogo di accoglienza e apertura, un amministratore pubblico che non ha la benché minima idea di ciò che dice e di quanto ciò che dice possa far male a tutti quei genitori che vivono con grande difficoltà l'accettazione di un figlio o una figlia Lgbt". "Per fortuna in Romagna abbiamo anche tanti sindaci e assessori", aggiunge, che collaborano nella "rete costituita nella realizzazione di importanti progetti" volti a "contrastare l'omo-lesbo-transfobia e il bullismo omofobico e ancora per sostenere ed aiutare le famiglie nell'affrontare e gestire le diverse situazioni di criticità che possono incontrare durante il coming-out di un figlio". Ma Agedo sceglie di tenere aperta una porta a Giannini, invitandolo "ad aderire alla nostra rete progettuale" e "ad organizzare nel territorio che rappresenta un incontro pubblico al quale parteciperemo con molto piacere invitando anche tanti genitori", con il fine di mostrare al primo cittadino "una realtà egualitaria e integrata nella società contemporanea".