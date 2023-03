Furti al supermercato di superalcolici, ma anche spaccio di metadone: denunciato

Cronaca

Rimini

| 13:11 - 25 Marzo 2023

Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato, indagato in merito a due furti di super alcolici, per un valore di 300 euro, avvenuti il 15 febbraio e il 3 marzo scorso in un supermercato di Marina Centro. Il personale della Polizia Locale è risalito all'uomo dopo aver visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza del negozio, riconoscendolo in quanto noto per essere assuntore di sostanze stupefacenti, oltre che per numerosi precedenti per furti e rapine.



Giovedì pomeriggio (23 marzo) l'indagato è stato rintracciato ed è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di 55ml di metadone, detenuto illegalmente: da accertamenti svolti presso il SERT infatti non risultava la somministrazione di farmaci di categoria C a suo nome.



I reati per cui la Procura procede sono il furto aggravato e continuato, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo metadone.