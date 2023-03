Turismo archeologico in Romagna 'in vetrina' al Palazzo dei Congressi di Firenze

Turismo

Rimini

| 12:46 - 25 Marzo 2023



In Romagna la storia antica conferma il suo ruolo di prodotto turistico e di attrattore per segmenti di mercato sempre più ampi, che vanno dal mondo delle gite scolastiche a quello delle experience in campo culturale.



Per promuovere e valorizzare le realtà e i territori della Romagna legati al turismo archeologico, Visit Romagna è presente da ieri, venerdì 24 marzo, fino al 26 marzo prossimo al Palazzo dei Congressi di Firenze a tourismA, il Salone internazionale dedicato all'archeologia e al turismo culturale organizzato da Archeologia Viva, con il patrocinio di Enit, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze.



A Firenze la Romagna è rappresentata dai suoi enti di promozione turistica e dai suoi operatori del settore (Visit Rimini, Visit Comacchio, Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau, Slow Bike Tourism, RavennAntica, Atlantide), che hanno così modo di illustrare al pubblico proposte congiunte riguardanti eventi, pacchetti e itinerari alla scoperta dei tesori artistici e culturali a cavallo tra i territori della provincia di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara. Al centro i percorsi classici, ma anche quelli meno conosciuti, quelli più didattici e quelli più inclini a una vacanza di relax e cultura.



"Con i suoi 13mila visitatori provenienti da tutta Italia tra appassionati e addetti ai lavori in rappresentanza di musei, siti archeologici e tour operator, tourismA rappresenta un palcoscenico d'eccezione per la promozione del prodotto Romagna Empire e la valorizzazione di questa terra come punto di riferimento per il turismo archeologico, grazie a un patrimonio vastissimo che comprende tracce e reperti millenari legati al passaggio dell'Impero Romano - afferma Giacomo Costantini, assessore al Turismo Comune di Ravenna e referente di Visit Romagna per il progetto Itinerari Culturali - In Romagna nasce l'Impero di Roma, quando Giulio Cesare prima varca il Rubicone e poi a Rimini, dal cippo ancora oggi visibile, arringa i suoi soldati, con la celebre frase Alea Iacta Est. In Romagna c'è Ravenna, la città tre volte Capitale, ultimo baluardo dell'Impero Romano d'Occidente fino al 476 e poi Capitale dell'Esarcato Bizantino: a Ravenna sono otto i Monumenti ritenuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Mentre A Rimini, Caput Viarum, si incrociavano le grandi arterie dell'Impero: la Aemilia, la Popilia, la Flaminia, la Romea. La Romagna è da sempre terra ospitale e di viaggio".



"Romagna Empire" è il prodotto turistico di Visit Romagna dedicato alla storia antica e all'archeologia, con itinerari sul territorio, rassegne, eventi e progetti di promo commercializzazione ispirati all'Impero Romano, alla sua storia, ai suoi monumenti, alle tracce del suo passaggio ancora oggi presenti nel territorio della Romagna.



Tra gli altri eventi che compongono il programma di "Romagna Empire" per il 2023 si segnalano "Spina 100 – Dal mito alla scoperta" (Comacchio), "Cervia ritrovata: Reperti, storia di vita quotidiana (Cervia), "Antico/Presente: festival del mondo antico" (Rimini), la "Festa della storia" di Verucchio, il "Festival della storia" (Ravenna), "Therma Romanae in Festa" (Bagno di Romagna), "Plautus Festival" e la "Festa Romana" (Sarsina).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA Non solo tourismA. Questo fine settimana vede Visit Romagna impegnata in diverse attività e appuntamenti dedicati alla promozione dei prodotti e delle destinazioni turistiche, tanto sul mercato italiano quanto su quello estero. Visit Romagna, insieme alla Fondazione Verdeblu e agli operatori della Romagna, prenderà parte a Freizeit-Messe Nürnberg, fiera del turismo, dell'hobbysmo e del fai-da-te in corso a Norimberga fino al 26 marzo. Giovedì sera Visit Romagna ha fatto tappa a Milano per un evento dedicato al mercato italiano; alla serata sono stati omaggiati tutti i partecipanti con Piadina romagnola IGP, offerta dal Consorzio della piadina romagnola IGP e la cena è stata accompagnata dai vini di Romagna. Per tutta la durata del fine settimana Visit Romagna sarà al fianco di APT Servizi nella cornice di "Fa la cosa giusta", la fiera milanese della mobilità sostenibile e del turismo responsabile, per promuovere la rete sentieristica e le experience immerse nel verde