Nuova piscina di Viserba, a giugno al via i lavori

| 12:41 - 25 Marzo 2023

Rendering dell'impianto.



Si avvia alla conclusione il percorso che porterà alla realizzazione della nuova piscina comunale di Rimini. Nella giornata di ieri (venerdì 24 marzo) si è svolta l'ultima seduta pubblica della gara per l'affidamento dei lavori, che ha visto l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Cocer srl, Cicai srl e dalla soc. coop Coeril, a cui spetterà il compito di dare forma al nuovo polo dedicato all'acqua che sorgerà a Viserba.



Con l'aggiudicazione dei lavori, che avverrà la prossima settimana, sarà così rispettato il "paletto" fissato dal Pnrr, che stabilisce il 31 marzo 2023 come il limite ultimo per l'affidamento degli interventi. L'opera infatti rientra tra gli interventi sostenuti dal programma nazionale, che cofinanzia per 2,1 milioni di euro il progetto a fronte di un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. Resta inoltre confermata anche la data di avvio dei lavori, prevista per giugno 2023.



Parallelamente avanza la progettazione da parte dell'amministrazione comunale dell'intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area verde che circonda il nuovo impianto sportivo, con la collocazione di nuove funzioni dedicate allo svago e all'attività fisica (come spazi sportivi multidisciplinari, pista di atletica, aree sgambamento cani), il potenziamento delle connessioni ciclopedonali, per rendere pienamente accessibile il parco, che diventerà estensione outdoor del polo sportivo. la valorizzazione del Parco prevede anche l'adozione di azioni e strategie adattive alla mitigazione degli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici, con soluzioni basate sulla natura (giardini della pioggia) e un importante incremento della vegetazione, anche attraverso la messa a dimora di nuovi alberi che andranno a potenziare il patrimonio arboreo dell'area.