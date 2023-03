Santarcangelo, il punto su ospedale e casa di comunità nel prossimo consiglio comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:38 - 25 Marzo 2023

Ospedale Franchini di Santarcangelo.



È convocato per martedì 28 marzo alle ore 19 il Consiglio comunale di Santarcangelo, che si svolgerà in seduta pubblica con modalità mista. Ad aprire i lavori dell’assemblea, come di consueto, saranno i preliminari di seduta: comunicazioni al Consiglio, presentazione e risposta alle interrogazioni.



A seguire, è in programma invece la relazione dell’Azienda sanitaria della Romagna, che presenterà l’intervento di riqualificazione e riassetto funzionale Casa della Comunità e offrirà al Consiglio aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori in corso all’ospedale Franchini.



In rappresentanza dell’Ausl è prevista la presenza del direttore generale Tiziano Carradori, della direttrice sanitaria Francesca Bravi e della direttrice amministrativa Agostina Aimola, insieme a Mirco Tamagnini (direttore attività socio-sanitarie) ed Enrico Sabatini (direttore progettazione e sviluppo edilizio).



Tre gli atti deliberativi all’ordine del giorno – tutti illustrati dall’assessore a Bilancio e Tributi, Emanuele Zangoli – che riguarderanno la modifica ad altrettanti regolamenti comunali: quello in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio, il regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e infine quello per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.



A concludere la seduta, la mozione per modificare la denominazione della via fittizia per le persone senza dimora, presentata dal consigliere Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo).