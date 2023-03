Bagno di Romagna tra i borghi più belli di'Italia

Attualità

L'Emilia-Romagna celebra, insieme alla comunità di Bagno di Romagna, il riconoscimento conferito alla cittadina termale romagnola quale borgo tra i "più belli d'Italia", dall'associazione omonima promossa dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (Anci): luoghi ricchi di arte e di storia oppure inseriti in contesti naturali di pregio. "Stiamo investendo per valorizzare i borghi attraenti e per recuperare quelli a rischio di abbandono anche nell'ambito della strategia del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, come testimonia l'esperienza del borgo di Campolo appena avviata - spiega l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori, presente questa mattina alla cerimonia assieme al sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini-. Sosteniamo assieme ai Comuni progetti di rigenerazione e riqualificazione che contrastano lo spopolamento e valorizzano i tanti punti di forza delle aree dell'Appennino. Esiste un intreccio virtuoso tra la dimensione turistica e quella culturale che costituisce per noi un asse strategico anche per la valorizzazione del sistema sociale ed economico regionale".

'I Borghi più belli d'Italia' è un circuito selettivo a livello nazionale, promosso dall'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" dell'ANCI, che mira alla valorizzazione di quei borghi italiani che esprimono un campione esclusivo di patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e di tradizioni locali. Tra gli elementi considerati il decoro urbanistico, gli elementi di pregio e la capacità di sviluppo delle politiche turistiche del luogo, inserito nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.