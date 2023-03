A Riccione Paese una 'caccia all'uovo' speciale per tutti i bambini

Eventi

| 11:26 - 25 Marzo 2023

Domenica 2 aprile, il borgo storico di Riccione Paese diventa protagonista della “Caccia all’uovo”, un evento pensato per il divertimento dei bambini che coinvolge anche gli ospiti più grandi con iniziative collaterali pensate per tutti.





La Caccia all’uovo è su iscrizione e inizia dalla piazza con la fontana divenuta, nel tempo, uno dei punti di riferimento di Riccione Paese (piazza Giacomo Matteotti), dove alle ore 16 è previsto il ritrovo di bambini e genitori per una caccia che coinvolge tutta la famiglia. Al termine, alle ore 17,30, partirà anche la Caccia al tesoro aperta a tutti, alla scoperta di sorprese divertenti nascoste nel borgo.





Il pomeriggio della Domenica delle Palme è allietato anche dai laboratori a tema pasquale e primaverile. Dalle 15 e fino alle 18, si terranno alcuni laboratori creativi organizzati per fascia d’età: Creatività e divertimento per i più piccini fino ai due anni, Creatività e riciclo per i giovani ospiti di età compresa tra i 3 e i 10 anni che si cimenteranno nel giardinaggio e in altre abilità utilizzando materiali destinati al macero. Il divertimento prosegue con le letture animate e lo spazio trucca bimbi. Dal tardo pomeriggio (ore 18) la festa prosegue con Aperitivo e musica.



L’evento è a cura del Comitato Riccione Paese e beneficia del patrocinio del Comune di Riccione.







