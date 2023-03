Fermati per un controllo si ribellano e gettano l’eroina, arrestati due spacciatori

Cronaca

25 Marzo 2023

Tentano con violenza di evitare il controllo della Polizia e cercano di disfarsi di un involucro sospetto. La Polizia di Rimini giovedì pomeriggio ha arrestato in flagranza due cittadini tunisini. I controlli degli agenti sono concentrati da qualche settimana, in sinergia con la Polizia Locale, nei pressi della stazione con personale in divisa ed in borghese. L’obiettivo è di contrastare lo spaccio di stupefacenti.

I due, durante un normale controllo, hanno opposto resistenza e uno di loro ha cercato di disfarsi di un involucro subito recuperato. All’interno 11 dosi di eroina termosaldate, del peso di circa 5 grammi. Entrambi sono stati arrestati per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane che ha gettato l’involucro deve rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio.