Rimini: scontro tra due auto sulla Statale, traffico in tilt

Cronaca

Rimini

| 10:45 - 25 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente e i mezzi coinvolti.

Non rispetta la precedenza e centra un'auto sulla Statale. Uno scontro violento che poteva avere un esito tragico e che, per fortuna, ha causato danni solo ai mezzi. Sabato mattina, poco prima delle 10, sulla statale Adriatica all'altezza di Miramare due auto si sono scontrate. Secondo una prima ricostruzione un'Alfa guidata da un militare che procedeva sulla Statale in direzione Rimini, è stata colpita da un'altra macchina che non avrebbe rispettato la precedenza in fase di immissione da via Costantinopoli. A bordo del mezzo una famiglia con una bambina piccola. Nessuno ha riportato fortunatamente lesioni serie, grazie anche all'uso delle cinture di sicurezza. L'incidente tra le due auto ha causato lunghe code e deviazioni di percorso. Sul posto per i rilievi e i soccorsi la Polstrada e personale del 118.