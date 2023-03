Attualità

Rimini

| 10:16 - 25 Marzo 2023

I rifiuti abbandonati.

Rifiuti abbandonati in strada vicino ai cassonetti dell'immondizia e a due passi dal centro ambiente. La segnalazione della "pigrizia" e dello scarso senso civico nel conferimento di rifiuti da parte di un cittadino, arriva da un lettore di altarimini.it. I rifiuti si trovano in terra sul marciapiede in via Nataloni proprio nella strada dove si trova una delle stazioni ecologiche di riciclo "storiche" di Hera, forse una delle prime della provincia.







Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485