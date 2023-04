Calcio C, Imolese-Rimini 1-1. Gaburro: 'In 11 contro 10 ci è mancata la forza per trovare il colpo'

Sport

| 21:52 - 01 Aprile 2023

Marco Gaburro













Il Rimini pareggia ad Imola per 1-1 nonostante il vantaggio tenuto per appena cinque minuti e l'espulsione di Zanini al 74'. La squadra di Gaburro mantiene il +2 sull'undicesima (alle saplle oltre alla Recanatese c'è anche la Fermana) e giovedì al Neri ospita il Fiorenzuola in caduta libera: una partita importantissima in chiave playoff. Di certo, dopo la partita superba contro la Reggiana ci si apettava qualcosa di più, ma in trasferta il cammino del Rimini è buono: 24 punti contro i 21 al Neri: in trasferta solo cinque squadre hanno fatto meglio (Reggiana, Entella Cesena, Gubbio, Recanatese).





A fine partita il tecnico biancorosso Marco Gaburro: “Ci prendiamo il punto, potevano fare anche di più in una partita aperta con situazioni da gol su entrambi i fronti, però il nostro portiere Zaccagno ha sfoderato alcune belle parate e dunque bisogna essere obiettivi – dice Gaburro - . Magari avremmo potutto sfruttare meglio la superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora perché c'era obiettivamente la possibilità di andare al tiro un po' di più, però non abbiamo avuto la forza per fare lo sforzo in più che sarebbe servito. Queste tipo di partite sono delicate, possono andare in tante maniere. Prendiamoci questo punto e cerchiao di fare bene contro il Fiorenzuola giovedì. E' una partita importantissima”.







Mancheranno Sandri e Santini per somma di ammonizioni.

“E' così, dovremo mettere in campo una squadra competitiva come penso sarà facendo ricorso a tutte le nostre risorse; in questo momento conta la testa della squadra, ancora più del solito il gruppo. In questi giorni dovremo lavorare forte e sparare tutto giovedì. Anche oggi abbiamo sparato tutto, il problema è che ci sono anche gli avversari”.





Il vantaggio è durato poco...



“L'Imolese ha pescato un jolly di Zanini che è un mancino e ha segnato di destro da fuori area su respinta trovando la traiettoria giusta, ma anche noi per essere onesti abbiamo pescato il jolly con il gran gol di Piscitella. Il calcio è questo, accettiamo il verdetto del campo e teniamoci il punto”.







L'autore del gol, Gianmario Piscitella, fa autocritica: “A volte ho la sensazione che dopo il gol aspettiamo solo che passi il tempo, sulla scorta del 2-2 contro la Reggiana maturato dopo il nostro doppio vantaggio, avremmo dovuto fare qualcosa in piu sia per conservare il vantaggio e fare in modo che l'attenzione fosse più alta e sia anche in superiorità numerica altrimenti non si vince mai. I risultati di giornata? Prima di guardare agli altri altri dobbiamo guardare in casa nostra e vincere; in queste due partite abbiamo perso quattro punti”.