Calcio Promozione: Verucchio sempre più in alto, battuto 2-1 il Torconca

| 18:29 - 26 Marzo 2023

Verucchio - Torconca 2-1



VERUCCHIO: Starna, Girometti, Genghini A., Genghini L., Renzi, Colonna (42' st Fabbri), Sancisi, Sacco St., Bullini (31' st Amati), Michilli, Sacco Si. (22' st Sebastiani). A disp. Bianchi, Faroti, Guarino, Muccioli, Semprini, Canarini. All. Guerra.

TORCONCA: Hysa, Casolla, Ferraro, Basile, Righetti, Mercuri (18' st Vucaj), Bonetti (10' st Nicolini), Cecchi, Pasolini, Donnarumma, Miron (31' st Novembrini). A disp. Urbinati, Ricci, Orciani, Fabrizzi, Krasniqi. All. Ricchiuti.



ARBITRO: Donati di Rimini.

RETI: 38' pt Renzi, 42' pt Bullini, 14' rig. Pasolini.

AMMONITI: Bullini, Sacco St., Righetti, Bonetti, Hysa, Pasolini.



VILLA VERUCCHIO Convincente affermazione casalinga del Verucchio a spese del Torconca. Al 38' Righetti atterra Simone Secco, Andrea Genghini calcia la punizione sul secondo palo, dove si avventa Renzi, che infila Hysa. Al 41' splendido filtrante di Michilli per Bullini che salta due avversari e di destro raddoppia. Nella ripresa il Verucchio vicino alla terza rete: azione corale, palla che arriva ad Andrea Genghini che mette in mezzo, Bullini calcia alto di poco.

Il Torconca risponde al 56' con Pasolini, grande respinta di Starna. Tre minuti dopo Pasolini infila su cross da sinistra. Nel finale Amati ha la palla del tris, ma calcia addosso a Hysa in uscita.