All’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini il concorso ‘il Cappuccino perfetto’

Attualità

Rimini

| 09:27 - 25 Marzo 2023

I vincitori del concorso.

Venerdì 24 Marzo, presso l’Istituto Professionale Alberghiero “Malatesta” di Rimini, si è tenuto il concorso interno “Cappuccino Perfetto 2023”.



Il concorso è nato dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Sala e Vendita, Sostegno e Lingue Straniere – per mettere alla prova le competenze e abilità professionali degli alunni.



Ad aggiudicarsi il titolo di miglior bartender 10 alunni scelti tra le classi seconde.

Ognuno di essi, oltre alla presentazione in lingua inglese e al test scritto, doveva cimentarsi nella prova pratica della durata di tre minuti che consisteva nel saper ricreare il cappuccino perfetto davanti un’attenta giuria composta da professionisti del settore.



Erano quattro i giudici scelti per valutare gli studenti nella competizione:per la giuria degustativa Paolo Mascarucci, presidente della F.I.B. (Federazione Italiana Barman) ed Ennio Stocco, vice presidente Imahr (International Maîtres Association Hotel Restaurant).

La giuria tecnica era rappresentata da Vito Campanelli, ex studente dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini ed oggi Coffee Master e Brand Ambassador di Esssecaffè, che vanta una lunga carriera professionale nel settore della caffetteria.

La Docente di Inglese Viola Grossi invece ha valutato le competenze linguistiche di ogni concorrente.



Sono stati decretati i vincitori: 1° classificato De Carli Tiago della classe 2°F , 2°classificata Houmaidi Hajar della classe 2° B, 3° classificato Kufi Klevis della classe 2° A.



Il concorso, all’insegna della sana competizione e della professionalità, resa possibile grazie agli sponsor, Caffè Pascucci, Centrale del Latte di Cesena e l’azienda Pulycaff, ha riscontrato un grande successo tra gli studenti che hanno subito risposto in maniera positiva e con grande entusiasmo e determinazione.

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Ornella Scaringi e al team work del concorso, i Professori Nicola Dimatteo, Monica Clivio, Pietro Meli, alla classe 3°A di accoglienza turistica con la Prof.ssa Patrizia Grosso e al personale Ata.



Questo grande successo va ad aggiungersi ad un altro importante risultato ottenuto dall’Istituto Alberghiero “Malatesta” proprio pochi giorni fa in un concorso interregionale di scuole alberghiere “Tonia Sauro Cocktail Competition” dove l’allieva Amal Kabbori della classe 5°B si è aggiudicata il 2 ° posto. Preparata e seguita dal Prof. Paolo Barberini Amal parteciperà direttamente alla finale Regionale di Cockt-AIL 2023 per l’Associazione Italiana Leucemie nei prossimi mesi.