Rimini, il teatro aiuta la salute mentale: in scena 'Binari'

Eventi

Rimini

| 09:21 - 25 Marzo 2023

Una scena dallo spettacolo.

E' in programma per il 28 marzo, alle ore 21, al Teatro degli Atti di Rimini lo spettacolo “Binari” di Alcantara Teatro, con la regia di Damiano Scarpa. L'evento artistico si inserisce nell’ambito del progetto della Regione Emilia- Romagna “Teatro e Salute Mentale”, Compagnia T.T.O, e la Direzione Scientifica e' a cura del Dott. Andrea Parma, Referente Clinico della Riabilitazione Psichiatrica del Distretto di Rimini- Dipartimento Salute mentale di Ausl Romagna.

"In una stazione surreale e senza tempo - spiega il dottor Parma - fra treni annunciati già partiti o che non arriveranno mai, si intrecciano le storie appena accennate di viaggiatori che attendono, cercano qualcosa di smarrito, ritrovano qualcosa del passato. I pensieri si sfiorano, a volte qualcuno riesce ad afferrarli, altre volte scivolano via, con la leggerezza impalpabile della nebbia."

"Teatro e salute mentale" e' un progetto regionale, avviato nel 2008 con il coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna. Lo spettacolo "Binari" rappresenta la rielaborazione fantastica di un percorso che ha toccato i vissuti di ogni persona, emersi attraverso l’utilizzo di tecniche ed esperienze diverse. È il frutto di una ricerca dove il corpo e l’immagine, che rappresentano anche lo stile onirico ed evocativo della Compagnia, assumono un ruolo centrale, con le loro possibilità di diventare strumento di narrazione della poeticità del vivere, che ognuno porta dentro di sé.