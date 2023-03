Confiscati 14milioni di euro a pluripregiudicato residente a Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:39 - 25 Marzo 2023

Finanzieri in azione.

Confiscati 14milioni di euro tra fabbricati, società e crediti del bonus 110. Tutto di proprietà di un italiano, pluripregiudicato, residente stabilmente in provincia di Rimini. I sequestri sono stati fatti dalla Guardia di Finanza di Rimini. Si tratta, nel dettaglio, di 9 fabbricati e 44 terreni tra le province di Pesaro-Urbino e Rimini, 6 società con sede legale a Rimini, 210mila euro e oltre 1 milione e 900 mila euro di crediti derivanti dal "bonus 110%".

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bologna su proposta della Procura riminese. L'uomo, considerato socialmente pericoloso, dichiarava redditi esigui rispetto a quanto posseduto. Era stato in passato condannato più volte per bancarotta fraudolenta. Ha inoltre procedimenti in corso per dichiarazione fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture false, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. Il sequestro di immobili, terreni e società era stato eseguito nell'ottobre scorso.

Per l'uomo è stata applicata la misura di sorveglianza speciale ed obbligo di dimora a Rimini.