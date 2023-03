Microcar esce di strada a Coriano: ferito 25enne alla guida

Cronaca

Coriano

| 20:10 - 24 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.



Questa sera (venerdì 24 marzo) i Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono intervenuti, intorno alle 19, per soccorrere un 25enne, uscito di strada con una microcar. Il ferito, un ragazzo del luogo, ha perso il controllo del mezzo sulla strada Provinciale 50, nei pressi di Via San Clemente e vicino al confine con Misano Monte, ed è finito contro la recinzione di un'abitazione, per cause ancora da accertare da parte della polizia locale, anch'essa intervenuta sul luogo del sinistro.

Nonostante l'impatto, il giovane è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarlo dall'abitacolo. Tuttavia, per ulteriori accertamenti, è stato trasferito all'ospedale "Bufalini" di Cesena.

Non si tratta del primo incidente su quella strada, come testimonia un residente locale. La Strada Provinciale 50 sembra essere particolarmente pericolosa e i residenti richiedono un'attenzione maggiore da parte delle autorità competenti per prevenire futuri incidenti.