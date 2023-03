Stop Metromare negli orari serali per una settimana: al via intervento di manutenzione Dal 27 al 31 marzo il servizio terminerà in anticipo alle ore 20

Da lunedì 27 a venerdì 31 marzo sono in programma interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare, richiesti da PMR. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che verranno effettuati durante la finestra notturna di interruzione del servizio, la sospensione verrà anticipata alle ore 20:00. Il servizio riprenderà regolarmente alle ore 5:00.

Nella fascia oraria di interruzione del servizio saranno predisposti dei servizi sostitutivi con un potenziamento della linea 11. Per conoscere tutte le corse consultare l’apposita notizia sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/metromare-dal-27-al-31-marzo-interruzione-anticipata-del-servizio-e-potenziamento-linea-11/.



