Gam Gam, la hit anni '90 torna protagonista grazie alla dj Deborah De Luca

Attualità

Rimini

| 17:08 - 24 Marzo 2023

Deborah De Luca FACEBOOK.



Deborah De Luca, dj popolare in tutto il mondo per le sue inconfondibili sonorità elettroniche, tra techno e minimal, lancia il remix di “Gam Gam”, uno dei brani pop dance più famosi degli anni ’90. Nel 1994 i dj riminesi Mauro Pilato e Max Monti spopolarono in discoteca e nelle radio, e il loro singolo divenne anche un inno sportivo, un vero e proprio coro da stadio a livello europeo. Grazie al suo testo biblico, risulta da tempo anche un importante inno di pace.



Il risultato di questa nuova riedizione è in perfetta sintonia con la nuova tendenza della musica elettronica, di cui Deborah De Luca è portavoce nel mondo.