In Italia con visto turistico, ma spacciano: arrestati

Cronaca

Riccione

| 17:03 - 24 Marzo 2023

Foto di repertorio.





Ieri pomeriggio (giovedì 23 marzo) i Carabinieri di Riccione hanno arrestato due cittadini stranieri, in Italia con visto turistico, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni di cittadini: a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina pronte per lo spaccio e la somma di 2000 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Sono scattati così il duplice arresto e nella mattinata di oggi (venerdì 24 marzo) il processo per direttissima.